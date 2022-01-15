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Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана

Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана - РИА Новости, 15.01.2022

Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана

Судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в Астрахань и застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:48

2022-01-15T09:48

2022-01-15T09:48

происшествия

астраханская область

астрахань

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости. Судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в Астрахань и застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно освободилось и продолжило движение к месту назначения, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Судно, следовавшее из Ирана в порт Астрахань с 1,5 тысячи тонн готовой продукции, село на мель на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в четверг вечером. Повреждений оно не получило, судовой канал был открыт в обоих направлениях."В 08.40 (07.40 мск) субботы судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20211225/barzha-1765476569.html

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происшествия, астраханская область, астрахань, россия