Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220115/mel-1767959442.html
Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана
Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана - РИА Новости, 15.01.2022
Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана
Судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в Астрахань и застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:48
2022-01-15T09:48
происшествия
астраханская область
астрахань
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767959347_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_422d7de18648b09f8f62c8b968243728.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости. Судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в Астрахань и застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно освободилось и продолжило движение к месту назначения, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Судно, следовавшее из Ирана в порт Астрахань с 1,5 тысячи тонн готовой продукции, село на мель на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в четверг вечером. Повреждений оно не получило, судовой канал был открыт в обоих направлениях."В 08.40 (07.40 мск) субботы судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20211225/barzha-1765476569.html
астраханская область
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767959347_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4672547115c8036f5207d58869c78d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астраханская область, астрахань, россия
09:48 15.01.2022
 
Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана

Под Астраханью сошло с мели судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана

© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкВолго-Каспийский морской судоходный канал.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
Волго-Каспийский морской судоходный канал.. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости. Судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в Астрахань и застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно освободилось и продолжило движение к месту назначения, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Судно, следовавшее из Ирана в порт Астрахань с 1,5 тысячи тонн готовой продукции, село на мель на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в четверг вечером. Повреждений оно не получило, судовой канал был открыт в обоих направлениях.
"В 08.40 (07.40 мск) субботы судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань", - сказал представитель ведомства.
Катер спасательной службы на водных объектах патрулирует Москву-реку - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря 2021, 16:10
Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока
 
ПроисшествияАстраханская областьАстраханьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
21:20Кадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии
Лента новостейМолния
Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с ПутинымСМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах СочиКадыров поручил удалить из соцсетей весь негативный контент об Ингушетии