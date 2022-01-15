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Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана
Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана - РИА Новости, 15.01.2022
Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана
Судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в Астрахань и застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:48
2022-01-15T09:48
2022-01-15T09:48
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости. Судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана в Астрахань и застрявшее на мели на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, самостоятельно освободилось и продолжило движение к месту назначения, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Судно, следовавшее из Ирана в порт Астрахань с 1,5 тысячи тонн готовой продукции, село на мель на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в четверг вечером. Повреждений оно не получило, судовой канал был открыт в обоих направлениях."В 08.40 (07.40 мск) субботы судно "Наджва-2" самостоятельно снялось с мели, продолжило движение в порт Астрахань", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, астраханская область, астрахань, россия
Под Астраханью сошло с мели судно из Ирана
Под Астраханью сошло с мели судно "Наджва-2", следовавшее из Ирана