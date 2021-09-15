https://ria.ru/20210915/sudno-1750242495.html

В проливе Югорский Шар судно обеспечения село на мель

В проливе Югорский Шар судно обеспечения село на мель - РИА Новости, 15.09.2021

В проливе Югорский Шар судно обеспечения село на мель

Судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину и село на мель в проливе Югорский Шар Карского моря, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС По Ненецкому округу. РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T22:48

2021-09-15T22:48

2021-09-15T22:51

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карское море

россия

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МУРМАНСК, 15 сен – РИА Новости. Судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину и село на мель в проливе Югорский Шар Карского моря, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС По Ненецкому округу."В районе пролива Югорский Шар, 500 метров от острова Вайгач судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину в носовой части и село на мель, глубина в районе посадки на мель три метра, угроза затопления судна отсутствует, утечки топлива нет. На судне находится 12 человек, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что к судну "Капитан Воронин" подошло судно "Карат" для оказания помощи в герметизации пробоины и снятия с мели.Как уточнили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры, по предварительным данным, на борту судна находятся 12 членов экипажа и 3 пассажира. Мурманская прокуратура начала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры.

https://ria.ru/20210903/teplokhod-1748609126.html

карское море

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карское море, россия