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В проливе Югорский Шар судно обеспечения село на мель
В проливе Югорский Шар судно обеспечения село на мель - РИА Новости, 15.09.2021
В проливе Югорский Шар судно обеспечения село на мель
Судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину и село на мель в проливе Югорский Шар Карского моря, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС По Ненецкому округу. РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T22:48
2021-09-15T22:51
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карское море
россия
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МУРМАНСК, 15 сен – РИА Новости. Судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину и село на мель в проливе Югорский Шар Карского моря, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС По Ненецкому округу."В районе пролива Югорский Шар, 500 метров от острова Вайгач судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину в носовой части и село на мель, глубина в районе посадки на мель три метра, угроза затопления судна отсутствует, утечки топлива нет. На судне находится 12 человек, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что к судну "Капитан Воронин" подошло судно "Карат" для оказания помощи в герметизации пробоины и снятия с мели.Как уточнили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры, по предварительным данным, на борту судна находятся 12 членов экипажа и 3 пассажира. Мурманская прокуратура начала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карское море, россия
22:48 15.09.2021 (обновлено: 22:51 15.09.2021)
 
В проливе Югорский Шар судно обеспечения село на мель

Судно обеспечения с 12 членами экипажа село на мель в проливе Югорский Шар Карского моря

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 15 сен – РИА Новости. Судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину и село на мель в проливе Югорский Шар Карского моря, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС По Ненецкому округу.
"В районе пролива Югорский Шар, 500 метров от острова Вайгач судно обеспечения "Капитан Воронин" получило пробоину в носовой части и село на мель, глубина в районе посадки на мель три метра, угроза затопления судна отсутствует, утечки топлива нет. На судне находится 12 человек, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к судну "Капитан Воронин" подошло судно "Карат" для оказания помощи в герметизации пробоины и снятия с мели.
Как уточнили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры, по предварительным данным, на борту судна находятся 12 членов экипажа и 3 пассажира. Мурманская прокуратура начала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры.
Волга - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 18:17
В Нижегородской области сел на мель пассажирский теплоход
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Карское мореРоссия
 
 
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