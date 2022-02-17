Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2020-2022 годах
2022
17 февраля стало известно, что Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Как отметил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц, Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольств. По словам Ребхольца, у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.
2021
20 декабря послу ФРГ было сообщено об объявлении персоной нон грата двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа в связи с высылкой двух российских дипломатов из Германии.
4 октября МИД РФ вручил временному поверенному в делах Северной Македонии ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства. Ведомство пояснило, что это зеркальный ответ на действия Скопье в августе, когда глава МИД Северной Македонии сообщил о высылке второго в 2021 году российского дипломата.
3 августа стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок. Сотрудник эстонской дипмиссии в Москве был объявлен персоной нон грата на основе принципа взаимности, ранее МИД Эстонии объявил одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата.
7 июля Россия объявила консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. Москва выразила решительный протест посольству Эстонии в связи с деятельностью по сбору разведданных консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятта. Его задержали 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. ФСБ России отметила, что такая деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явно враждебный характер по отношению к России.
10 июня МИД РФ объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата. Мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.
26 мая МИД России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии. По заявлению министерства, данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии.
11 мая Россия объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. В МИД РФ отметили, что данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.
28 апреля МИД РФ сообщил, что два сотрудника посольства Литвы, три – Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели. Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.
26 апреля МИД РФ заявил, что Россия высылает сотрудника посольства Италии в ответ на аналогичные действия Рима. Он должен покинуть территорию страны в течение суток.
23 апреля Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата. Они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая. В российском МИД подчеркнули, что данный шаг принят в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов.
21 апреля Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США. Они должны покинуть РФ до 22 мая. В российском МИД подчеркнули, что данное решение является зеркальной мерой в ответ на враждебные шаги Вашингтона.
20 апреля МИД РФ сообщил, что Москва в качестве ответной меры высылает двух дипломатов посольства Болгарии – первого секретаря консульской службы и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам. Высылаемые сотрудники посольства Болгарии должны покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов. МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Софии.
18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть РФ до конца 19 апреля. В МИД РФ также выразили Чехии решительный протест из-за высылки сотрудников российского посольства в Праге. В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.
17 апреля МИД России рекомендовал украинскому консулу Александру Сосонюку покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. Ранее в ФСБ сообщили, что дипломата задержали с поличным в Санкт-Петербурге – на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков.
16 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о высылке десяти американских сотрудников дипмиссии.
Российский МИД опубликовал список ответных шагов на санкции США, отметив, что данное решение Москва приняла, руководствуясь принципом взаимности. Кроме того, в Москве рекомендовали послу США уехать в Вашингтон на консультации, назвав эту меру "объективной необходимостью", которая вытекает из сложившейся "крайне напряженной" ситуации в двусторонних отношениях. США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии.
8 февраля Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании. Дипломат должен был покинуть Россию в течение 72 часов. МИД РФ подчеркнул, что данный шаг предпринят российской стороной "в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране".
Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный – 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.
18 января МИД РФ заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны были покинуть Россию в течение двух недель. В российском МИД отметили, что данное решение Москва приняла, руководствуясь принципом взаимности, из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.
2020
28 декабря МИД РФ сообщил, что помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата, он должен был покинуть Россию в течение 72 часов. В российском дипведомстве подчеркнули, что данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников