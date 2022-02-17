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Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2020-2022 годах

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2020-2022 годах - РИА Новости, 17.02.2022

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2020-2022 годах

стало известно, что Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Как отметил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц, Горман был РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:18

2022-02-17T17:18

2022-02-17T17:18

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202217 февраля стало известно, что Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Как отметил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц, Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольств. По словам Ребхольца, у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.202120 декабря послу ФРГ было сообщено об объявлении персоной нон грата двух дипломатических сотрудников Посольства Германии в России в порядке симметричного ответа в связи с высылкой двух российских дипломатов из Германии.4 октября МИД РФ вручил временному поверенному в делах Северной Македонии ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства. Ведомство пояснило, что это зеркальный ответ на действия Скопье в августе, когда глава МИД Северной Македонии сообщил о высылке второго в 2021 году российского дипломата.3 августа стало известно, что Россия высылает сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок. Сотрудник эстонской дипмиссии в Москве был объявлен персоной нон грата на основе принципа взаимности, ранее МИД Эстонии объявил одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата.7 июля Россия объявила консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, дипломат должен покинуть территорию страны в течение 48 часов. Москва выразила решительный протест посольству Эстонии в связи с деятельностью по сбору разведданных консула генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятта. Его задержали 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. ФСБ России отметила, что такая деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явно враждебный характер по отношению к России.10 июня МИД РФ объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата. Мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.26 мая МИД России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии. По заявлению министерства, данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии.11 мая Россия объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение 72 часов. В МИД РФ отметили, что данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте.28 апреля МИД РФ сообщил, что два сотрудника посольства Литвы, три – Словакии, а также по одному работнику диппредставительств Латвии и Эстонии должны покинуть Россию в течение недели. Москва заявила представителям этих стран решительный протест. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с Чехией.26 апреля МИД РФ заявил, что Россия высылает сотрудника посольства Италии в ответ на аналогичные действия Рима. Он должен покинуть территорию страны в течение суток.23 апреля Россия объявила пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата. Они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая. В российском МИД подчеркнули, что данный шаг принят в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов.21 апреля Россия объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США. Они должны покинуть РФ до 22 мая. В российском МИД подчеркнули, что данное решение является зеркальной мерой в ответ на враждебные шаги Вашингтона.20 апреля МИД РФ сообщил, что Москва в качестве ответной меры высылает двух дипломатов посольства Болгарии – первого секретаря консульской службы и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам. Высылаемые сотрудники посольства Болгарии должны покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов. МИД Болгарии 22 марта объявил персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства России в Софии.18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть РФ до конца 19 апреля. В МИД РФ также выразили Чехии решительный протест из-за высылки сотрудников российского посольства в Праге. В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.17 апреля МИД России рекомендовал украинскому консулу Александру Сосонюку покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. Ранее в ФСБ сообщили, что дипломата задержали с поличным в Санкт-Петербурге – на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков.16 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о высылке десяти американских сотрудников дипмиссии.Российский МИД опубликовал список ответных шагов на санкции США, отметив, что данное решение Москва приняла, руководствуясь принципом взаимности. Кроме того, в Москве рекомендовали послу США уехать в Вашингтон на консультации, назвав эту меру "объективной необходимостью", которая вытекает из сложившейся "крайне напряженной" ситуации в двусторонних отношениях. США 15 апреля ввели новые санкции против России и заявили, что высылают 10 сотрудников российской дипмиссии.В МИД РФ также заявили, что в ответ на действия Варшавы Россия вышлет из страны пять польских дипломатов. Ранее трех сотрудников посольства России в Польше ранее признали персонами нон грата.18 февраля Москва заявила, что высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата.8 февраля Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании. Дипломат должен был покинуть Россию в течение 72 часов. МИД РФ подчеркнул, что данный шаг предпринят российской стороной "в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране".5 февраля издание EU Observer сообщило, что Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января, несмотря на многочисленные предупреждения властей. Люди также вышли на улицы вечером 2 февраля после того, как Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный – 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.18 января МИД РФ заявил о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны были покинуть Россию в течение двух недель. В российском МИД отметили, что данное решение Москва приняла, руководствуясь принципом взаимности, из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.202028 декабря МИД РФ сообщил, что помощник военного атташе при посольстве Болгарии в Москве объявлен персоной нон грата, он должен был покинуть Россию в течение 72 часов. В российском дипведомстве подчеркнули, что данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии.23 декабря стало известно, что Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата. В российском МИД отметили, что это стало ответной мерой в связи с безосновательным решением колумбийской стороны о высылке двух дипломатов посольства России в Боготе.12 октября МИД РФ сообщил, что два сотрудника посольства Болгарии в Москве объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть страну. Принятые меры являются ответом на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.31 августа стало известно, что Россия высылает трех словацких дипломатов, руководствуясь принципом взаимности. Послу Словакии был заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой трех дипломатических сотрудников посольства РФ в Словакии.28 августа стало известно, что Россия высылает советника норвежской дипмиссии Яна Флэте на фоне шпионского скандала. Среди 19 сотрудников посольства в РФ Флэте являлся вторым по значимости после посла.24 августа Москва объявила австрийского дипломата персоной нон грата. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены и высылку сотрудника российской дипмиссии.15 июня МИД РФ сообщил, что Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Данный шаг стал ответом на недружественные действия Праги и высылку двух сотрудников посольства России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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