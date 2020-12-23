Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата
11:48 23.12.2020 (обновлено: 12:47 23.12.2020)
Это стало ответом на высылку из Боготы двух российских дипломатов. По этому поводу в МИД для выражения протеста вызывали чрезвычайного и полномочного посла Колумбии Aльфонсо Лопеса Кабальеро.
"Этот шаг (высылка россиян. — Прим. ред.) не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию. <...> Послу заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет "persona non grata" двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве", — сказано в релизе МИД.
Альфонсо Лопес Кабальеро сообщил РИА Новости, что дипломаты уже в аэропорту и скоро сядут в самолет.
Во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, россияне осуществляли вербовку информантов в городе Кали. Утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.
В России не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными.