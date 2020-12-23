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Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата
Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата
Российская сторона объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:48
2020-12-23T12:47
россия
кали
дмитрий песков
москва
колумбия
в мире
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская сторона объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве.Это стало ответом на высылку из Боготы двух российских дипломатов. По этому поводу в МИД для выражения протеста вызывали чрезвычайного и полномочного посла Колумбии Aльфонсо Лопеса Кабальеро. Альфонсо Лопес Кабальеро сообщил РИА Новости, что дипломаты уже в аэропорту и скоро сядут в самолет.Во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, россияне осуществляли вербовку информантов в городе Кали. Утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.В России не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/kolumbiya-1590461950.html
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россия, кали, дмитрий песков, москва, колумбия, в мире

Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата

11:48 23.12.2020 (обновлено: 12:47 23.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская сторона объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве.
Это стало ответом на высылку из Боготы двух российских дипломатов. По этому поводу в МИД для выражения протеста вызывали чрезвычайного и полномочного посла Колумбии Aльфонсо Лопеса Кабальеро.
"Этот шаг (высылка россиян. — Прим. ред.) не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию. <...> Послу заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет "persona non grata" двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве", — сказано в релизе МИД.
Альфонсо Лопес Кабальеро сообщил РИА Новости, что дипломаты уже в аэропорту и скоро сядут в самолет.
Во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, россияне осуществляли вербовку информантов в городе Кали. Утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.
В России не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными.
Вид на Боготу - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 20:07
Очередной "шпионаж": СМИ сообщили о высылке российских дипломатов из Колумбии
 
РоссияКалиДмитрий ПесковМоскваКолумбияВ мире
 
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