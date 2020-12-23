https://ria.ru/20201223/diplomaty-1590528315.html

Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата

Россия объявила двух колумбийских дипломатов персонами нон грата

Российская сторона объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:48

2020-12-23T11:48

2020-12-23T12:47

россия

кали

дмитрий песков

москва

колумбия

в мире

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российская сторона объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Колумбии в Москве.Это стало ответом на высылку из Боготы двух российских дипломатов. По этому поводу в МИД для выражения протеста вызывали чрезвычайного и полномочного посла Колумбии Aльфонсо Лопеса Кабальеро. Альфонсо Лопес Кабальеро сообщил РИА Новости, что дипломаты уже в аэропорту и скоро сядут в самолет.Во вторник газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, россияне осуществляли вербовку информантов в городе Кали. Утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.В России не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/kolumbiya-1590461950.html

россия

кали

москва

колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кали, дмитрий песков, москва, колумбия, в мире