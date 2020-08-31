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https://ria.ru/20200831/vysylka-1576521856.html
Россия высылает трех словацких дипломатов
Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, сообщили в МИД. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:42
2020-08-31T13:38
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
словакия
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Россия решила выслать трех сотрудников посольства <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank">Словакии</a> в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, сообщили в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF/" target="_blank">МИД</a>.Москва сочла поступок словацкой стороны "безосновательным" и заявила решительный протест.В МИД России подчеркнули, что руководствовались принципом взаимности.Ранее Министерство иностранных дел Словакии сообщило о высылке троих российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, словацкая сторона усмотрела "злоупотребление в выдаче виз" в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юрай Томага, речь в таком случае идет о преступлении на территории иного государства — члена НАТО и ЕС. Какое именно это преступление, он не уточнил. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что "дело не в самой Словакии". На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ российский министр заметил, что позитивную оценку решению словацких властей дали только в Госдепартаменте США.
https://ria.ru/20200830/shpionazh-1576486403.html
https://ria.ru/20200828/posolstvo-1576418713.html
Отлично!
156
Ветер в спину....))))
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49
россия
словакия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), словакия, в мире

Россия высылает трех словацких дипломатов

12:42 31.08.2020 (обновлено: 13:38 31.08.2020)
31354
© Фото : Посольство Словакии в России/FacebookЗдание посольства Словакии в Москве
Здание посольства Словакии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : Посольство Словакии в России/Facebook
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, сообщили в МИД.
Москва сочла поступок словацкой стороны "безосновательным" и заявила решительный протест.
"Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД России подчеркнули, что руководствовались принципом взаимности.
Ранее Министерство иностранных дел Словакии сообщило о высылке троих российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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Кроме того, словацкая сторона усмотрела "злоупотребление в выдаче виз" в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юрай Томага, речь в таком случае идет о преступлении на территории иного государства — члена НАТО и ЕС. Какое именно это преступление, он не уточнил.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что "дело не в самой Словакии". На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ российский министр заметил, что позитивную оценку решению словацких властей дали только в Госдепартаменте США.
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83819710424
Обсудить 49
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СловакияВ мире
Популярные комментарии
Отлично!
31 августа, 12:42
Степан Краснов
13620004
Ветер в спину....))))
31 августа, 12:44
Арсений Новиков
11850001
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