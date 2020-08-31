https://ria.ru/20200831/vysylka-1576521856.html

Россия высылает трех словацких дипломатов

Россия решила выслать трех сотрудников посольства Словакии в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, сообщили в МИД. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:42

2020-08-31T12:42

2020-08-31T13:38

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

словакия

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Россия решила выслать трех сотрудников посольства <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank">Словакии</a> в Москве в ответ на высылку трех своих дипломатов, сообщили в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF/" target="_blank">МИД</a>.Москва сочла поступок словацкой стороны "безосновательным" и заявила решительный протест.В МИД России подчеркнули, что руководствовались принципом взаимности.Ранее Министерство иностранных дел Словакии сообщило о высылке троих российских дипломатов, действия которых якобы противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, словацкая сторона усмотрела "злоупотребление в выдаче виз" в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юрай Томага, речь в таком случае идет о преступлении на территории иного государства — члена НАТО и ЕС. Какое именно это преступление, он не уточнил. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что "дело не в самой Словакии". На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ российский министр заметил, что позитивную оценку решению словацких властей дали только в Госдепартаменте США.

https://ria.ru/20200830/shpionazh-1576486403.html

https://ria.ru/20200828/posolstvo-1576418713.html

Степан Краснов Отлично! 156

Арсений Новиков Ветер в спину....)))) 124

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), словакия, в мире