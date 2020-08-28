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Россия высылает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала
Россия высылает советника норвежской дипмиссии на фоне шпионского скандала, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:47
2020-08-28T13:38
руне ресаланд
осло
россия
норвегия
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА новости.</strong> Россия высылает советника норвежской дипмиссии на фоне шпионского скандала, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее одного из сотрудников посольства России в Норвегии объявили персоной нон грата после задержания мужчины, которого обвинили в передаче гостайны "российскому разведчику".В МИД Норвегии РИА Новости заявили, что считают высылку своего дипломата "совершенно необоснованной", так как он "не нарушал никаких правил".В российском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, указали на действия Осло, которые Москва расценила как деструктивные и "неизбежно негативно" влияющие на отношения стран.Срок действия аккредитации дипломата прекратится в течение трех дней. После этого он должен будет покинуть Россию. Такой же срок норвежская сторона отвела для отъезда сотруднику российской дипмиссии.Шпионский скандал в НорвегииСлужба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны "российскому разведчику". Мужчине вменяют передачу иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему грозит до 15 лет тюрьмы.МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что одного из российских дипломатов обявили персоной нон грата. Главу российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураза Рамишвили проинформировали об этом решении. Имя дипломата не называлось.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576042051.html
Может стоит выслать к берегам Норвегии (естественно в нетральные воды) в виде АПЛ, пусть постоит для прикола))
84
Вызвали в МИД и скзали: - Да посол ты на... и советника с собой прихвати...)))
81
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осло
россия
норвегия
РИА Новости
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руне ресаланд, осло, россия, норвегия

Россия высылает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала

11:47 28.08.2020 (обновлено: 13:38 28.08.2020)
16664
© Фото : страница Посольства Норвегии на FacebookЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве
© Фото : страница Посольства Норвегии на Facebook
МОСКВА, 28 авг — РИА новости. Россия высылает советника норвежской дипмиссии на фоне шпионского скандала, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Высылается Ян Флэте, советник посольства Норвегии в России", — уточнил собеседник агентства.

Ранее одного из сотрудников посольства России в Норвегии объявили персоной нон грата после задержания мужчины, которого обвинили в передаче гостайны "российскому разведчику".
В МИД Норвегии РИА Новости заявили, что считают высылку своего дипломата "совершенно необоснованной", так как он "не нарушал никаких правил".
В российском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, указали на действия Осло, которые Москва расценила как деструктивные и "неизбежно негативно" влияющие на отношения стран.
Срок действия аккредитации дипломата прекратится в течение трех дней. После этого он должен будет покинуть Россию. Такой же срок норвежская сторона отвела для отъезда сотруднику российской дипмиссии.

Шпионский скандал в Норвегии

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны "российскому разведчику".
Мужчине вменяют передачу иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему грозит до 15 лет тюрьмы.
МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что одного из российских дипломатов обявили персоной нон грата. Главу российской дипмиссии в Осло Теймураза Рамишвили проинформировали об этом решении. Имя дипломата не называлось.
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5161664915
Обсудить 113
Руне РесаландОслоРоссияНорвегия
Популярные комментарии
Может стоит выслать к берегам Норвегии (естественно в нетральные воды) в виде АПЛ, пусть постоит для прикола))
28 августа, 11:56
Vasya Ivanov
43250103
Вызвали в МИД и скзали: - Да посол ты на... и советника с собой прихвати...)))
28 августа, 12:02
kkotofej
60200100
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