https://ria.ru/20200828/posolstvo-1576418713.html

Россия высылает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала

Россия высылает советника норвежской дипмиссии на фоне шпионского скандала, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:47

2020-08-28T11:47

2020-08-28T13:38

руне ресаланд

осло

россия

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576419900_0:230:1876:1285_1400x0_80_0_0_1a0a62f7c2f23557f313f93e5ac74e50.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА новости.</strong> Россия высылает советника норвежской дипмиссии на фоне шпионского скандала, сообщил РИА Новости информированный источник.Ранее одного из сотрудников посольства России в Норвегии объявили персоной нон грата после задержания мужчины, которого обвинили в передаче гостайны "российскому разведчику".В МИД Норвегии РИА Новости заявили, что считают высылку своего дипломата "совершенно необоснованной", так как он "не нарушал никаких правил".В российском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, указали на действия Осло, которые Москва расценила как деструктивные и "неизбежно негативно" влияющие на отношения стран.Срок действия аккредитации дипломата прекратится в течение трех дней. После этого он должен будет покинуть Россию. Такой же срок норвежская сторона отвела для отъезда сотруднику российской дипмиссии.Шпионский скандал в НорвегииСлужба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны "российскому разведчику". Мужчине вменяют передачу иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему грозит до 15 лет тюрьмы.МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что одного из российских дипломатов обявили персоной нон грата. Главу российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураза Рамишвили проинформировали об этом решении. Имя дипломата не называлось.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576042051.html

Vasya Ivanov Может стоит выслать к берегам Норвегии (естественно в нетральные воды) в виде АПЛ, пусть постоит для прикола)) 84

kotofej Вызвали в МИД и скзали: - Да посол ты на... и советника с собой прихвати...))) 81

113

осло

россия

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руне ресаланд, осло, россия, норвегия