https://ria.ru/20200824/posol-1576247686.html

МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата

Москва объявила австрийского дипломата персоной нон грата. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вены. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:49

2020-08-24T15:49

2020-08-24T16:39

йоханнес айгнер

владимир джабаров

совет федерации рф

москва

норвегия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

австрия

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> объявила австрийского дипломата персоной нон грата. Это стало зеркальным ответом на аналогичные действия <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вены</a>.Ранее стало известно, что сотрудник российской дипмиссии должен покинуть <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрию</a> до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. В австрийском МИД уточнили, что поведение россиянина "противоречит конвенции о дипломатических отношениях".Посла республики <a href="http://ria.ru/person_JJokhannes_Ajjgner/" target="_blank" data-auto="true">Йоханнеса Айгнера</a> вызвали в российский МИД, ему выразили "решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны".Зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank">Владимир Джабаров</a> напомнил, что в последние месяцы произошли несколько аналогичных инцидентов, и назвал это плохой тенденцией. "Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией", — отметил сенатор.На прошлой неделе Норвегия выслала российского дипломата в связи с делом о разглашении гостайны. Москва выразила норвежскому МИД протест.Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству право в любое время и без объяснения причин объявить кого-либо из дипсотрудников персоной нон грата. Работники дипмиссий защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата") или может служить символическим признаком неудовольствия.

https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576230754.html

https://ria.ru/20200819/1575985175.html

Alex Smolov Быстро 155

Арсений Новиков Быстро, молодцы! 138

33

москва

норвегия

россия

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йоханнес айгнер, владимир джабаров, совет федерации рф, москва, норвегия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), австрия, в мире