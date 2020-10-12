https://ria.ru/20201012/diplomaty-1579405475.html

Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством

Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщило Министерство иностранных дел. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:52

2020-10-12T13:52

2020-10-12T15:55

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

болгария

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579406523_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_2eb8ae183830c261beed975d2ff98b7f.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщило <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">Министерство иностранных дел</a>. В ведомстве подчеркнули, что это решение стало ответом на объявление <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софией</a> персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.Сегодня болгарского посла <u><a href="http://ria.ru/person_atanas-krystin/">Атанаса Крыстина</a></u> вызвали в МИД, где вручили ноту. Он покинул министерство через полчаса. Давать комментарии Крыстин отказался. О том, что Болгария высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, стало известно 23 сентября. Перед этим болгарская прокуратура распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Как уточнили в ведомстве, данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали военной разведке в Москву.В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила.

https://ria.ru/20200924/bolgariya-1577705973.html

Арсений Новиков Это такие же перевёртыши как украинцы. Жёстче с ними надо быть. 279

Алексей Смирнов вот и ответочка прилетела, бумеранг он такой 184

19

россия

болгария

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Болгарский посол вызван в МИД России после высылки российских дипломатов из Софии Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии. Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. 2020-10-12T13:52 true PT0M09S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, политика