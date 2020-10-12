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https://ria.ru/20201012/diplomaty-1579405475.html
Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством
Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщило Министерство иностранных дел. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:52
2020-10-12T15:55
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
болгария
политика
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщило <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">Министерство иностранных дел</a>. В ведомстве подчеркнули, что это решение стало ответом на объявление <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софией</a> персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.Сегодня болгарского посла <u><a href="http://ria.ru/person_atanas-krystin/">Атанаса Крыстина</a></u> вызвали в МИД, где вручили ноту. Он покинул министерство через полчаса. Давать комментарии Крыстин отказался. О том, что Болгария высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, стало известно 23 сентября. Перед этим болгарская прокуратура распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Как уточнили в ведомстве, данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали военной разведке в Москву.В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила.
https://ria.ru/20200924/bolgariya-1577705973.html
Это такие же перевёртыши как украинцы. Жёстче с ними надо быть.
279
вот и ответочка прилетела, бумеранг он такой
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россия
болгария
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
Болгарский посол вызван в МИД России после высылки российских дипломатов из Софии
Посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин прибыл в МИД РФ в связи с высылкой сотрудников российского торгпредства из Софии. Ранее МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство РФ в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства РФ, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), болгария, политика

Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством

13:52 12.10.2020 (обновлено: 15:55 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПосольство Республики Болгария в РФ в Москве
Посольство Республики Болгария в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщило Министерство иностранных дел.
В ведомстве подчеркнули, что это решение стало ответом на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.
Сегодня болгарского посла Атанаса Крыстина вызвали в МИД, где вручили ноту. Он покинул министерство через полчаса. Давать комментарии Крыстин отказался.
О том, что Болгария высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, стало известно 23 сентября. Перед этим болгарская прокуратура распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Как уточнили в ведомстве, данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали военной разведке в Москву.
В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 13:46
Президент Болгарии прокомментировал высылку двух российских дипломатов
 
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БолгарияПолитика
 
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