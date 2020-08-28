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https://ria.ru/20200828/diplomat-1576421707.html
МИД Норвегии прокомментировал высылку своего дипломата из России
Норвегия считает "совершенно необоснованной" высылку сотрудника своего посольства в России из страны; по данным Осло, дипломат не нарушал никаких правил или... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:17
2020-08-28T13:12
россия
руне ресаланд
осло
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. </strong>Норвегия считает "совершенно необоснованной" высылку сотрудника своего посольства в России из страны; по данным Осло, дипломат не нарушал никаких правил или норм, заявили РИА Новости в дипломатическом ведомстве королевства.Ранее МИД РФ сообщил, что один из старших дипломатов посольства Норвегии объявлен персоной нон грата, его аккредитация будет прекращена в течение трех дней. По данным источника РИА Новости, из РФ высылают советника посольства Норвегии Яна Флэте."Это совершенно необоснованно. Дипломат не нарушал никаких правил и действовал полностью в рамках дипломатических норм", - заявили в МИД Норвегии.Ранее в пятницу посол Норвегии <a href="http://ria.ru/person_rune-resaland/" target="_blank" data-auto="true">Руне Ресаланд</a> был вызван в МИД России в связи с высылкой из Осло российского дипломата.Флэте является одним из наиболее высокопоставленных сотрудников посольства Норвегии, посвятившим долгое время изучению российской разведки. По информации телерадиокорпорация NRK, ранее дипломат занимал должность советника в подразделениях связи Вооруженных сил королевства и даже посвятил свою кандидатскую диссертацию особенностям работы российской разведки. Среди 19 сотрудников посольства в РФ Флэте является вторым по значимости после посла Ресаланда.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении. Имя дипломата не называлось.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/podlodka-1576417602.html
С точки зрения пиара наш МИД проигрывает. Однозначно.
23
На следил не на следил - любая страна имеет право выслать дипломата в ответ на такой же шаг
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россия
осло
норвегия
РИА Новости
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россия, руне ресаланд, осло, норвегия, в мире

МИД Норвегии прокомментировал высылку своего дипломата из России

12:17 28.08.2020 (обновлено: 13:12 28.08.2020)
1733
© Фото : страница Посольства Норвегии на FacebookЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве
© Фото : страница Посольства Норвегии на Facebook
Здание посольства Норвегии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Норвегия считает "совершенно необоснованной" высылку сотрудника своего посольства в России из страны; по данным Осло, дипломат не нарушал никаких правил или норм, заявили РИА Новости в дипломатическом ведомстве королевства.
Ранее МИД РФ сообщил, что один из старших дипломатов посольства Норвегии объявлен персоной нон грата, его аккредитация будет прекращена в течение трех дней. По данным источника РИА Новости, из РФ высылают советника посольства Норвегии Яна Флэте.
"Это совершенно необоснованно. Дипломат не нарушал никаких правил и действовал полностью в рамках дипломатических норм", - заявили в МИД Норвегии.
Ранее в пятницу посол Норвегии Руне Ресаланд был вызван в МИД России в связи с высылкой из Осло российского дипломата.
Флэте является одним из наиболее высокопоставленных сотрудников посольства Норвегии, посвятившим долгое время изучению российской разведки. По информации телерадиокорпорация NRK, ранее дипломат занимал должность советника в подразделениях связи Вооруженных сил королевства и даже посвятил свою кандидатскую диссертацию особенностям работы российской разведки. Среди 19 сотрудников посольства в РФ Флэте является вторым по значимости после посла Ресаланда.
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Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении. Имя дипломата не называлось.
18985019
Обсудить 8
РоссияРуне РесаландОслоНорвегияВ мире
Популярные комментарии
С точки зрения пиара наш МИД проигрывает. Однозначно.
28 августа, 12:20
Pawel Zverev
4000019
На следил не на следил - любая страна имеет право выслать дипломата в ответ на такой же шаг
28 августа, 12:20
Zlydennemets Three
1700000
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