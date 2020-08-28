https://ria.ru/20200828/diplomat-1576421707.html

МИД Норвегии прокомментировал высылку своего дипломата из России

Норвегия считает "совершенно необоснованной" высылку сотрудника своего посольства в России из страны; по данным Осло, дипломат не нарушал никаких правил или... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T12:17

2020-08-28T12:17

2020-08-28T13:12

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. </strong>Норвегия считает "совершенно необоснованной" высылку сотрудника своего посольства в России из страны; по данным Осло, дипломат не нарушал никаких правил или норм, заявили РИА Новости в дипломатическом ведомстве королевства.Ранее МИД РФ сообщил, что один из старших дипломатов посольства Норвегии объявлен персоной нон грата, его аккредитация будет прекращена в течение трех дней. По данным источника РИА Новости, из РФ высылают советника посольства Норвегии Яна Флэте."Это совершенно необоснованно. Дипломат не нарушал никаких правил и действовал полностью в рамках дипломатических норм", - заявили в МИД Норвегии.Ранее в пятницу посол Норвегии <a href="http://ria.ru/person_rune-resaland/" target="_blank" data-auto="true">Руне Ресаланд</a> был вызван в МИД России в связи с высылкой из Осло российского дипломата.Флэте является одним из наиболее высокопоставленных сотрудников посольства Норвегии, посвятившим долгое время изучению российской разведки. По информации телерадиокорпорация NRK, ранее дипломат занимал должность советника в подразделениях связи Вооруженных сил королевства и даже посвятил свою кандидатскую диссертацию особенностям работы российской разведки. Среди 19 сотрудников посольства в РФ Флэте является вторым по значимости после посла Ресаланда.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) в середине августа сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.МИД Норвегии подтвердил РИА Новости, что один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон грата, и ему предстоит покинуть страну, добавив, что глава российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении. Имя дипломата не называлось.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/podlodka-1576417602.html

Pawel Zverev С точки зрения пиара наш МИД проигрывает. Однозначно. 23

Zlydennemets Three На следил не на следил - любая страна имеет право выслать дипломата в ответ на такой же шаг 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руне ресаланд, осло, норвегия, в мире