Россия вышлет помощника болгарского военного атташе
16:24 28.12.2020 (обновлено: 16:43 28.12.2020)
Соответствующую ноту вручили послу Болгарии Атанасу Крыстину, которого в понедельник пригласили в российское Министерство иностранных дел.
"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии", — пояснили в МИД.
В середине декабря болгарская прокуратура сообщила, что подозревает российского дипломата в сборе военной информации. Военного атташе объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". В дипмиссии тогда подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры.
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В сентябре МИД Болгарии также объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения. В качестве ответной меры российский МИД также выслал двух болгарских дипломатов.
В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.
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