Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201228/bolgariya-1591254949.html
Россия вышлет помощника болгарского военного атташе
Россия вышлет помощника болгарского военного атташе
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова, он должен покинуть страну в... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T16:24
2020-12-28T16:43
россия
атанас крыстин
москва
болгария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_9aceecd47d3f24a7752b5d5d3d17460a.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова, он должен покинуть страну в течение 72 часов, заявили в МИД.Соответствующую ноту вручили послу Болгарии Атанасу Крыстину, которого в понедельник пригласили в российское Министерство иностранных дел.В середине декабря болгарская прокуратура сообщила, что подозревает российского дипломата в сборе военной информации. Военного атташе объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". В дипмиссии тогда подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры.В сентябре МИД Болгарии также объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения. В качестве ответной меры российский МИД также выслал двух болгарских дипломатов.В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.
https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588648963.html
https://ria.ru/20201223/diplomaty-1590539316.html
россия
москва
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65cb26e2347dd5e0a8367107d142d9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, атанас крыстин, москва, болгария, в мире

Россия вышлет помощника болгарского военного атташе

16:24 28.12.2020 (обновлено: 16:43 28.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова, он должен покинуть страну в течение 72 часов, заявили в МИД.
Соответствующую ноту вручили послу Болгарии Атанасу Крыстину, которого в понедельник пригласили в российское Министерство иностранных дел.

"Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное решение Болгарии выслать из страны в декабре военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии", — пояснили в МИД.

В середине декабря болгарская прокуратура сообщила, что подозревает российского дипломата в сборе военной информации. Военного атташе объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". В дипмиссии тогда подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры.
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 18:15
Нидерланды объявили двух российских дипломатов персонами нон грата
В сентябре МИД Болгарии также объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения. В качестве ответной меры российский МИД также выслал двух болгарских дипломатов.
В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 12:34
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2020 годах
 
РоссияАтанас КрыстинМоскваБолгарияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Экс-главу УФССП по Омской области осудили за взяточничество
07:39Еврейская община в Европе не одобряет встречу Нового года
07:22Росприроднадзор назвал основные причины техногенных аварий в 2020 году
07:17Задержанный на Урале бывший схимонах Сергий обратился к сторонникам
07:07Более половины россиян считают, что отечественный кинематограф стал лучше
07:00Названы лучшие Android-смартфоны
06:59Руководители Карабаха закроют свои страницы в Facebook
06:53Названы регионы, где промпредприятия не заботятся о загрязнении воздуха
06:50Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса
06:46Во Владивостоке подростка задержали за угон восьми иномарок
06:17Адвокат бывшего схимонаха Сергия назвала причину его задержания
06:06Инфекционист Минздрава: лишь 21% россиян готовы привиться от COVID-19
06:04Конкурс "Мисс Россия" перенесли на весну 2021 года
05:50Шведскому журналисту стало тоскливо после поездки в российскую Арктику
04:42В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса
04:38Назван неочевидный симптом болезней сердца
04:23В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
04:11Пентагон опроверг слова Байдена о задержках в процессе передачи власти
03:41Голикова: россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
03:39"Альта" раскрыла тайну: как в СССР узнали о планах Гитлера начать войну
Лента новостейМолния