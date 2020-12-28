https://ria.ru/20201228/bolgariya-1591254949.html

Россия вышлет помощника болгарского военного атташе

Россия вышлет помощника болгарского военного атташе

Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова, он должен покинуть страну в... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:24

2020-12-28T16:24

2020-12-28T16:43

россия

атанас крыстин

москва

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в мире

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова, он должен покинуть страну в течение 72 часов, заявили в МИД.Соответствующую ноту вручили послу Болгарии Атанасу Крыстину, которого в понедельник пригласили в российское Министерство иностранных дел.В середине декабря болгарская прокуратура сообщила, что подозревает российского дипломата в сборе военной информации. Военного атташе объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. В российском посольстве назвали высылку дипломата безосновательной, отметив, что такие действия не способствует развитию диалога "в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе". В дипмиссии тогда подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры.В сентябре МИД Болгарии также объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения. В качестве ответной меры российский МИД также выслал двух болгарских дипломатов.В странах Европы периодически звучат заявления о "шпионаже" со стороны российских граждан. В МИД такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.

https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588648963.html

https://ria.ru/20201223/diplomaty-1590539316.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, атанас крыстин, москва, болгария, в мире