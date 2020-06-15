https://ria.ru/20200615/1572938227.html
Россия высылает двух чешских дипломатов
2020-06-15T12:11
2020-06-15T13:46
андрей бабиш
борис немцов
прага
москва
чехия
в мире
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Nick Prosto Nick
О Боже! Хорошо, что вам госдеп разрешил.
148
Иван Иванов
Надо было четырёх выгнать, другим наука.
121
43
прага
москва
чехия
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андрей бабиш, борис немцов, прага, москва, чехия, в мире
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Москву вместе с семьями в течение двух дней, сообщил МИД
.
Об этом решении объявили главе дипмиссии Витезславу Пивоньке, которого вызвали на Смоленскую площадь в понедельник утром.
Объявление дипломатов персонами нон грата стало ответом на недружественные действия Праги и высылку двух сотрудников посольства России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
В МИД подчеркнули, что это делается по принципу взаимности и на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Скандал с ядом
В конце апреля еженедельник Respekt написал, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был яд рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые причастны к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова
.
Чешское телевидение 10 мая сообщило, что речь идет об исполняющем обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрее Кончакове.
В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш
5 июня заявил, что один из сотрудников посольства России в Праге якобы целенаправленно заслал в Службу безопасности и информации выдуманную историю о запланированном нападении на чешских политиков. По словам председателя правительства, кроме лишней работы для спецслужб, этот человек создал проблемы для двусторонних отношений и навредил репутации России.
В Россотрудничестве уточнили для РИА Новости, что из Чехии
выслали исполняющего обязанности главы представительства агентства в Праге
и еще одного сотрудника.