Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572938227.html
Россия высылает двух чешских дипломатов
2020-06-15T13:46
андрей бабиш
борис немцов
прага
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937427_0:275:3059:1996_1400x0_80_0_0_0b6d5551ed2f54bcf930b52cf93bab3c.jpg
https://ria.ru/20200612/1572868241.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572929298.html
О Боже! Хорошо, что вам госдеп разрешил.
148
Надо было четырёх выгнать, другим наука.
121
43
прага
москва
чехия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572938227.html?chat_room_id=1572938227
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937427_0:275:3059:1996_1400x0_80_0_0_0b6d5551ed2f54bcf930b52cf93bab3c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937427_298:0:3027:2047_1400x0_80_0_0_25ee0be0265683474cee73cca0bacbcf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937427_639:0:2686:2047_1400x0_80_0_0_bbc84eb6ea8550ff3cff9343234c9df4.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей бабиш, борис немцов, прага, москва, чехия, в мире

Россия высылает двух чешских дипломатов

12:11 15.06.2020 (обновлено: 13:46 15.06.2020)
235229
© РИА Новости / Евгения НовоженинаЗдание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Москву вместе с семьями в течение двух дней, сообщил МИД.
Об этом решении объявили главе дипмиссии Витезславу Пивоньке, которого вызвали на Смоленскую площадь в понедельник утром.
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
12 июня, 20:42
В Чехии закрыли дело о "яде из России"
Объявление дипломатов персонами нон грата стало ответом на недружественные действия Праги и высылку двух сотрудников посольства России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
В МИД подчеркнули, что это делается по принципу взаимности и на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Скандал с ядом

В конце апреля еженедельник Respekt написал, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был яд рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые причастны к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.
Чешское телевидение 10 мая сообщило, что речь идет об исполняющем обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрее Кончакове.
В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш 5 июня заявил, что один из сотрудников посольства России в Праге якобы целенаправленно заслал в Службу безопасности и информации выдуманную историю о запланированном нападении на чешских политиков. По словам председателя правительства, кроме лишней работы для спецслужб, этот человек создал проблемы для двусторонних отношений и навредил репутации России.
В Россотрудничестве уточнили для РИА Новости, что из Чехии выслали исполняющего обязанности главы представительства агентства в Праге и еще одного сотрудника.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 10:03
Скандал набирает обороты? В МИД РФ вызван посол Чехии
10213183837
Обсудить 43
Андрей БабишБорис НемцовПрагаМоскваЧехияВ мире
Популярные комментарии
О Боже! Хорошо, что вам госдеп разрешил.
15 июня, 12:33
NPNick Prosto Nick
731320357
Надо было четырёх выгнать, другим наука.
15 июня, 12:55
Иван Иванов
11001019
Рекомендуем
Гражданин США Пол Уилан в суде
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских ПРО
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
Кибербезопасность
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
Статуя Свободы в Нью-Йорке
США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия"
Алена Верди
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана
Алексей Навальный
Против Навального возбудили дело о клевете
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Посол США в Москве возмутился приговором Уилану
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
В МИД отреагировали на претензии США из-за приговора Уилану
Место вооруженного нападения на полицейских на Ленинском проспекте
В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте
Певица Жанна Фриске - участница шоу Ледниковый период. Шоу проходит в Ледовом Дворце на Ходынском поле
"Лечу в темноту". Слава и драма Жанны Фриске
Чешский посол прибыл в МИД России
Источник: посла Чехии вызвали в МИД России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
Лента новостейМолния