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Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2021-2022 годах

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 03.02.2022

Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2021-2022 годах

во Фрязино городского округа Щелково Московской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:53

2022-02-03T19:53

2022-02-03T22:46

справки

пожары

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

промышленность

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20223 февраля во Фрязино городского округа Щелково Московской области загорелась мебельная фабрика, площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров.5 января в Екатеринбурге загорелся колерный цех на площади в одну тысячу квадратных метров. Пострадавших не было. 202121 декабря в Вологде загорелся мебельный цех. Здание по Красноармейской, 27 было полностью охвачено пламенем к моменту прибытия спасателей. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было. На тушение выехали 12 единиц техники и 38 пожарных.14 декабря в городском округе Клин Московской области произошел пожар на кровле цеха деревообрабатывающего предприятия. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекались 47 человек и 15 единиц техники. 29 ноября в городе Коммунар в Гатчинском районе Ленинградской области загорелась фабрика по производству нетканых материалов. пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. В ночь на 20 ноября загорелся цех деревообработки на улице Бурильщиков в Екатеринбурге, площадь пожара составляла 1300 квадратных метров. Пострадавших не было. https://ria.ru/20211120/ekaterinburg-1759925129.html19 ноября в Ульяновске произошел пожар на предприятии по производству моек. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 45 человек и 12 единиц техники.29 июля на Каменском химическом комбинате в Ростовской области в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был локализован и потушен. В результате инцидента ожоги получили семь человек, четыре человека погибли.15 июня в Кузбассе загорелась обогатительная фабрика "Березовская". Пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров. Были выведены 39 человек, один человек погиб – до выхода во время ЧП не успела добраться крановщица.13 июня в приморском селе Чугуевка на территории деревообрабатывающего завода загорелось административное здание. Общая площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров. Огонь был потушен спустя несколько часов. Никто не пострадал. В тушении были задействованы 12 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.3 июня в подмосковном Климовске произошел пожар на машиностроительном заводе. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Для тушения было проведено 19 сбросов воды с вертолетов Ка-32. По сообщениям регионального главка МЧС РФ, на территории завода горел мусор.16 мая в поселке Майна Ульяновской области на территории бывшего лесокомбината загорелись опилки, огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 квадратных метров, три нежилых дома площадью около 250 квадратных метров с надворными постройками в 600 квадратных метров. Также пожар охватил склад, где находились поддоны с опилками на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь горения составила 3,35 тысячи квадратных метров. По уточненным данным ГУМЧС, всего сгорели три жилых дома. Погибших и пострадавших нет.14 мая в Самарской области в Ставропольском районе на территории завода по переработке отходов, расположенном западнее села Ташелка, загорелся мусор. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара, по данным ГУМЧС, привлечены 41 человек и 14 единиц техники.7 мая в подмосковных Мытищах произошел пожар в двухэтажном здании сварочного цеха. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. В результате пожара погибли пять человек.30 апреля в городе Усолье-Сибирское Иркутской области загорелась кровля в административном здании мебельной фабрики. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров. Из здания были эвакуированы 72 человека, еще пять человек были спасены звеном газодымозащитной службы.29 апреля в городском округе Коломна Московской области произошел пожар в здании цеха по производству переносных холодильников. Загорелась кровля по всей площади производства. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из горящего цеха были эвакуированы пять человек.12 апреля в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.9 апреля в Волгограде загорелась крыша цеха по производству дроби. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.1 апреля в подмосковных Бронницах загорелось предприятие по производству детских площадок. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.25 января в Перми произошел пожар на пороховом заводе. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них были доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом.25 января вечером в Уфе произошел пожар на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". На открытой площадке горели две емкости с нефтепродуктами. При пожаре высота горения факела на выходном трубопроводе достигала пяти метров. Пожар был ликвидирован утром 26 января. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал, он отравился продуктами горения.1 января в Самаре загорелось здание заводоуправления подшипникового завода. В результате пожара обрушились перекрытия и кровля на площади 1,25 тысячи квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, пожары, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), промышленность, производство, россия