https://ria.ru/20210409/pozhar-1727465099.html

В Волгограде ликвидировали открытое горение крыши цеха

В Волгограде ликвидировали открытое горение крыши цеха

Открытое горение крыши цеха по производству дроби в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T07:04

2021-04-09T07:04

2021-04-09T07:04

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

волгоград

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Открытое горение крыши цеха по производству дроби в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России."В 6.45 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что крыша цеха по производству дроби горела в Волгограде на площади 1800 квадратных метров.

https://ria.ru/20210409/evakuatsiya-1727460224.html

россия

москва

волгоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоград, происшествия