Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210409/pozhar-1727465099.html
В Волгограде ликвидировали открытое горение крыши цеха
В Волгограде ликвидировали открытое горение крыши цеха
Открытое горение крыши цеха по производству дроби в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T07:04
2021-04-09T07:04
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
волгоград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727463945_0:75:1033:656_1920x0_80_0_0_20f8029c916110112eabf9482b3d4b32.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Открытое горение крыши цеха по производству дроби в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России."В 6.45 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что крыша цеха по производству дроби горела в Волгограде на площади 1800 квадратных метров.
https://ria.ru/20210409/evakuatsiya-1727460224.html
россия
москва
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727463945_0:0:1033:774_1920x0_80_0_0_c1093fef312a021b13d06831278fa720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоград, происшествия

В Волгограде ликвидировали открытое горение крыши цеха

07:04 09.04.2021
 
© Министерство обороны РФПожар на заводе по производству дроби в Волгограде на площади 1850 квадратных метров
Пожар на заводе по производству дроби в Волгограде на площади 1850 квадратных метров - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Министерство обороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Открытое горение крыши цеха по производству дроби в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России.
"В 6.45 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что крыша цеха по производству дроби горела в Волгограде на площади 1800 квадратных метров.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
02:39
Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваВолгоградПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Комиссия Госдумы проведет заседание по регулированию TikTok
12:43Патриарх Кирилл утвердил запрет в служении двух епископов РПЦ
12:39СК Кузбасса проверит информацию об избиении вызванного на дом врача
12:28Американская делегация посетила Донбасс
12:28США сочиняют небылицы про условия содержание Навального, заявили в МИД
12:27В Москве госпитализировали ребенка с резаными ранами
12:23Киев заявил, что не будет выселять россиян в случае "возвращения" Крыма
12:22Глава СПЧ призвал ввести блогеров в правовое поле
12:20Кличко призвал ограничить передвижение между украинскими регионами
12:18В Перми в тестовом режиме заработала транспортная карта "Тройка"
12:10В ДНР завершили вакцинацию от COVID-19 личного состава Народной милиции
12:08Bloomberg узнал о планах Байдена сократить военный бюджет
12:06Британские букмекеры оценили шансы Манижи на победу в Евровидении
12:00В России разработают новейший тяжелый робот разминирования
11:58Россия направила Украине ноту по санкциям против Россотрудничества
11:56Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
11:56Ненашев ответил на сообщения об отправке кораблей США в Черное море
11:56В Турции рассказали о первых итогах исследований "Спутника V"
11:53В МИД рассказали, чем грозит возможное вступление Украины в НАТО
11:51В МИД заявили о нагнетании Киевом истерии из-за "российской угрозы"
Лента новостейМолния