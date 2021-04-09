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В Волгограде ликвидировали открытое горение крыши цеха
В Волгограде ликвидировали открытое горение крыши цеха
Открытое горение крыши цеха по производству дроби в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T07:04
2021-04-09T07:04
2021-04-09T07:04
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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волгоград
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Открытое горение крыши цеха по производству дроби в Волгограде ликвидировано, сообщает МЧС России."В 6.45 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что крыша цеха по производству дроби горела в Волгограде на площади 1800 квадратных метров.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоград, происшествия