https://ria.ru/20220213/pozhar-1772543555.html

В Челябинске загорелся лакокрасочный завод

В Челябинске загорелся лакокрасочный завод - РИА Новости, 13.02.2022

В Челябинске загорелся лакокрасочный завод

Возгорание ликвидировали на территории лакокрасочного завода в Челябинске в воскресенье, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T09:55

2022-02-13T09:55

2022-02-13T09:55

происшествия

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Возгорание ликвидировали на территории лакокрасочного завода в Челябинске в воскресенье, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."Силы и средства в воскресенье работают на пожаре по повышенному номеру на территории лакокрасочного завода. (Объявлена) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.На месте работают 4 звена газодымозащитной службы, уточняется в сообщении.Добавляется, что из здания до прибытия пожарных вышли 10 человек. Один человек получил ожоги (руки, лицо) и госпитализирован в медучреждение. Площадь пожара составила 300 кв.м.

https://ria.ru/20220212/pozhar-1772489568.html

челябинск

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происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)