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В Челябинске загорелся лакокрасочный завод
В Челябинске загорелся лакокрасочный завод - РИА Новости, 13.02.2022
В Челябинске загорелся лакокрасочный завод
Возгорание ликвидировали на территории лакокрасочного завода в Челябинске в воскресенье, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T09:55
2022-02-13T09:55
происшествия
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Возгорание ликвидировали на территории лакокрасочного завода в Челябинске в воскресенье, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."Силы и средства в воскресенье работают на пожаре по повышенному номеру на территории лакокрасочного завода. (Объявлена) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.На месте работают 4 звена газодымозащитной службы, уточняется в сообщении.Добавляется, что из здания до прибытия пожарных вышли 10 человек. Один человек получил ожоги (руки, лицо) и госпитализирован в медучреждение. Площадь пожара составила 300 кв.м.
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происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:55 13.02.2022
 
В Челябинске загорелся лакокрасочный завод

Пожар на лакокрасочном заводе произошел в Челябинске, один человек получил ожоги

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Возгорание ликвидировали на территории лакокрасочного завода в Челябинске в воскресенье, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Силы и средства в воскресенье работают на пожаре по повышенному номеру на территории лакокрасочного завода. (Объявлена) ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
На месте работают 4 звена газодымозащитной службы, уточняется в сообщении.
Добавляется, что из здания до прибытия пожарных вышли 10 человек. Один человек получил ожоги (руки, лицо) и госпитализирован в медучреждение. Площадь пожара составила 300 кв.м.
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ПроисшествияЧелябинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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