https://ria.ru/20210429/pozhar-1730494293.html
В Подмосковье загорелся цех по производству холодильников
В Подмосковье загорелся цех по производству холодильников
Площадь пожара в здании цеха по производству переносных холодильников в городском округе Коломна Московской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T14:45
2021-04-29T14:45
2021-04-29T16:19
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Площадь пожара в здании цеха по производству переносных холодильников в городском округе Коломна Московской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее подмосковный главк МЧС сообщил о возгорании в деревне Семеновское кровли по всей площади производства переносных холодильников. Площадь пожара внутри здания составляла 40 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений из горящего цеха были эвакуированы пять человек."Площадь пожара - 2000 квадратных метров, горит по всей площади", - сказал собеседник агентства."В 14.38 пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - сказал он.
https://ria.ru/20210427/pozhar-1730080806.html
россия
коломна
московская область (подмосковье)
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коломна, московская область (подмосковье), происшествия