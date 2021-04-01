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В Подмосковье загорелся завод по производству детских площадок
В Подмосковье загорелся завод по производству детских площадок
Предприятие по производству детских площадок загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:52
2021-04-01T15:52
2021-04-01T15:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бронницы
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприятие по производству детских площадок загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре в здании по производству детских площадок в Комсомольском переулке", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в настоящее время составляет 1500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.
https://ria.ru/20210320/zavod-1602134662.html
бронницы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бронницы, происшествия