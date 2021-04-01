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В Подмосковье загорелся завод по производству детских площадок
В Подмосковье загорелся завод по производству детских площадок
Предприятие по производству детских площадок загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:52
2021-04-01T15:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бронницы
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприятие по производству детских площадок загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре в здании по производству детских площадок в Комсомольском переулке", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в настоящее время составляет 1500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бронницы, происшествия

В Подмосковье загорелся завод по производству детских площадок

15:52 01.04.2021
 
© Фото : МЧС РоссииТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприятие по производству детских площадок загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре в здании по производству детских площадок в Комсомольском переулке", - сказал собеседник агентства.
Густой черный дым валит от пожара на стеклозаводе в Химках - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 16:50
В Химках загорелся стекольный завод
По его словам, площадь пожара в настоящее время составляет 1500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БронницыПроисшествия
 
 
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