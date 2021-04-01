https://ria.ru/20210401/pozhar-1603811675.html

В Подмосковье загорелся завод по производству детских площадок

В Подмосковье загорелся завод по производству детских площадок

Предприятие по производству детских площадок загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:52

2021-04-01T15:52

2021-04-01T15:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бронницы

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Предприятие по производству детских площадок загорелось на площади 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковных Бронницах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре в здании по производству детских площадок в Комсомольском переулке", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара в настоящее время составляет 1500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.

https://ria.ru/20210320/zavod-1602134662.html

бронницы

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бронницы, происшествия