https://ria.ru/20220421/angar-1784650548.html

При пожаре на заводе в Кинешме обрушился ангар

При пожаре на заводе в Кинешме обрушился ангар - РИА Новости, 21.04.2022

При пожаре на заводе в Кинешме обрушился ангар

Ангар, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости, обрушился при пожаре на химическом заводе в Кинешме Ивановской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:51

2022-04-21T10:51

2022-04-21T10:51

происшествия

кинешма

ивановская область

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ангар, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости, обрушился при пожаре на химическом заводе в Кинешме Ивановской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение металлического ангара, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости", - сказал собеседник агентства.Общая площадь пожара на химзаводе составила 1500 квадратных метров. "Один из пострадавших госпитализирован в больницу", - добавил собеседник агентства.Речь идет о Дмитриевском химическом заводе - крупнейшем производителе бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе.

https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784066852.html

кинешма

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кинешма, ивановская область