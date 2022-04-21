https://ria.ru/20220421/angar-1784650548.html
При пожаре на заводе в Кинешме обрушился ангар
При пожаре на заводе в Кинешме обрушился ангар - РИА Новости, 21.04.2022
При пожаре на заводе в Кинешме обрушился ангар
Ангар, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости, обрушился при пожаре на химическом заводе в Кинешме Ивановской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:51
2022-04-21T10:51
2022-04-21T10:51
происшествия
кинешма
ивановская область
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ангар, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости, обрушился при пожаре на химическом заводе в Кинешме Ивановской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло обрушение металлического ангара, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости", - сказал собеседник агентства.Общая площадь пожара на химзаводе составила 1500 квадратных метров. "Один из пострадавших госпитализирован в больницу", - добавил собеседник агентства.Речь идет о Дмитриевском химическом заводе - крупнейшем производителе бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе.
https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784066852.html
кинешма
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кинешма, ивановская область
При пожаре на заводе в Кинешме обрушился ангар
При пожаре на заводе в Кинешме обрушился ангар с легковоспламеняющимися жидкостями
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ангар, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости, обрушился при пожаре на химическом заводе в Кинешме Ивановской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло обрушение металлического ангара, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости", - сказал собеседник агентства.
Общая площадь пожара на химзаводе составила 1500 квадратных метров. "Один из пострадавших госпитализирован в больницу", - добавил собеседник агентства.
Речь идет о Дмитриевском химическом заводе - крупнейшем производителе бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе.