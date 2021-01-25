https://ria.ru/20210125/pogibshiy-1594542918.html
При пожаре на заводе в Уфе погиб один человек
При пожаре на заводе в Уфе погиб один человек
Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:52
2021-01-25T19:52
2021-01-25T19:52
пожар на нефтехимическом заводе в уфе
уфаоргсинтез
уфа
происшествия
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.Ранее сообщалось, что в цехе газоразделения ПАО "Уфаоргсинтез" произошло загорание двух емкостей 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией. Госкомитет сообщал об одном пострадавшем и об одном пропавшем без вести."Один человек погиб", - говорится в сообщении госкомитета. Ведомство не уточняет, является ли погибший попавшим без вести.Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что пропавший - старший аппаратчик завода.
https://ria.ru/20210125/pozhar-1594540518.html
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пожар на нефтехимическом заводе в уфе, уфаоргсинтез, уфа, происшествия