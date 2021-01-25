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При пожаре на заводе в Уфе погиб один человек
При пожаре на заводе в Уфе погиб один человек
Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:52
2021-01-25T19:52
пожар на нефтехимическом заводе в уфе
уфаоргсинтез
уфа
происшествия
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.Ранее сообщалось, что в цехе газоразделения ПАО "Уфаоргсинтез" произошло загорание двух емкостей 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией. Госкомитет сообщал об одном пострадавшем и об одном пропавшем без вести."Один человек погиб", - говорится в сообщении госкомитета. Ведомство не уточняет, является ли погибший попавшим без вести.Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что пропавший - старший аппаратчик завода.
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пожар на нефтехимическом заводе в уфе, уфаоргсинтез, уфа, происшествия

При пожаре на заводе в Уфе погиб один человек

19:52 25.01.2021
 
© Фото : МЧС РоссииПожар на территории завода "Уфаоргсинтез"
Пожар на территории завода Уфаоргсинтез - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : МЧС России
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
Ранее сообщалось, что в цехе газоразделения ПАО "Уфаоргсинтез" произошло загорание двух емкостей 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией. Госкомитет сообщал об одном пострадавшем и об одном пропавшем без вести.
"Один человек погиб", - говорится в сообщении госкомитета. Ведомство не уточняет, является ли погибший попавшим без вести.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что пропавший - старший аппаратчик завода.
Пожар на заводе Уфаоргсинтез - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
Вчера, 19:38
Пожар на заводе в Уфе попал на видео
 
Пожар на нефтехимическом заводе в УфеУфаоргсинтезУфаПроисшествия
 
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