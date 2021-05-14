https://ria.ru/20210514/pozhar-1732328633.html

На территории завода по переработке отходов под Самарой загорелся мусор

На территории завода по переработке отходов под Самарой загорелся мусор

Мусор горит на территории завода по переработке отходов в Самарской области, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:33

2021-05-14T15:33

2021-05-14T15:34

ставропольский район

самарская область

происшествия

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САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Мусор горит на территории завода по переработке отходов в Самарской области, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании в Ставропольском районе западнее села Ташелка поступило в 13.04 (12.04 мск)."Горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тысяч квадратных метров, в основном - тление мусора", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибших и пострадавших нет, угрозы распространения огня на населенные пункты тоже, так как направление ветра от села Ташелка.Для тушения пожара, по данным ГУМЧС, привлечены 41 человек и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20210514/pozhar-1732270570.html

ставропольский район

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский район, самарская область, происшествия