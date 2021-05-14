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На территории завода по переработке отходов под Самарой загорелся мусор
На территории завода по переработке отходов под Самарой загорелся мусор
Мусор горит на территории завода по переработке отходов в Самарской области, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:33
2021-05-14T15:34
ставропольский район
самарская область
происшествия
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САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Мусор горит на территории завода по переработке отходов в Самарской области, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании в Ставропольском районе западнее села Ташелка поступило в 13.04 (12.04 мск)."Горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тысяч квадратных метров, в основном - тление мусора", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибших и пострадавших нет, угрозы распространения огня на населенные пункты тоже, так как направление ветра от села Ташелка.Для тушения пожара, по данным ГУМЧС, привлечены 41 человек и 14 единиц техники.
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ставропольский район, самарская область, происшествия

На территории завода по переработке отходов под Самарой загорелся мусор

15:33 14.05.2021 (обновлено: 15:34 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Мусор горит на территории завода по переработке отходов в Самарской области, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в Ставропольском районе западнее села Ташелка поступило в 13.04 (12.04 мск).
"Горит мусор на территории завода по переработке мусора, площадь пожара отдельными очагами составляет 10 тысяч квадратных метров, в основном - тление мусора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет, угрозы распространения огня на населенные пункты тоже, так как направление ветра от села Ташелка.
Для тушения пожара, по данным ГУМЧС, привлечены 41 человек и 14 единиц техники.
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