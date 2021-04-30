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В Иркутской области загорелась мебельная фабрика
В Иркутской области загорелась мебельная фабрика
Мебельная фабрика горит на площади 3 тысячи квадратных метров в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:47
2021-04-30T13:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Мебельная фабрика горит на площади 3 тысячи квадратных метров в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.В городе Усолье-Сибирское в 12.52 (7.52 мск) загорелась кровля в административном здании мебельной фабрики, расположенной по ул. Молотовая 123а."В настоящий момент горит 3 тысяч квадратных метров площадей, включая склады", - сообщил собеседник агентства.В тушении задействованы пожарные части городов Усоль-Сибирского и Ангарска. Существует угроза распространения огня. Из здания были эвакуированы 72 человека, еще 5 человек спасены звеном газодымозащитной службы.Согласно информации открытых источников, в данном административном здании располагаются мебельная фабрика "Ивушка", сауна и предприятие по производству мебели "Январь.38".По уточненным данным, площадь пожара на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском в Иркутской области выросла до 5,5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.ГУ МЧС по региону информирует, что на месте пожара работают дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. "Пожар произошел в дневное время без доступа посторонних лиц. Проведя опрос работников и очевидцев, специалисты рассматривают в качестве основной версии возникновения пожара электротехническую причину", - говорится в сообщении.Горит кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад. Тушение осложняется конструкцией строения: под общей крышей расположен комплекс зданий, соединенных галереями, по которым распространился огонь.Распространение пожара на территории мебельной фабрики в Иркутской области удалось ограничить площадью 5,5 тысяч "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 5,5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Открытое горение на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидировано на площади 5,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Объявлена ликвидация открытого горения. Площадь - 5500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210429/yakutiya-1730437480.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры пожара на мебельной фабрике в Иркутской области
Пожар на мебельной фабрике в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Существует угроза распространения огня.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия

В Иркутской области загорелась мебельная фабрика

08:47 30.04.2021 (обновлено: 13:23 30.04.2021)
 
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ИРКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Мебельная фабрика горит на площади 3 тысячи квадратных метров в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
В городе Усолье-Сибирское в 12.52 (7.52 мск) загорелась кровля в административном здании мебельной фабрики, расположенной по ул. Молотовая 123а.
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"В настоящий момент горит 3 тысяч квадратных метров площадей, включая склады", - сообщил собеседник агентства.
В тушении задействованы пожарные части городов Усоль-Сибирского и Ангарска. Существует угроза распространения огня. Из здания были эвакуированы 72 человека, еще 5 человек спасены звеном газодымозащитной службы.
Согласно информации открытых источников, в данном административном здании располагаются мебельная фабрика "Ивушка", сауна и предприятие по производству мебели "Январь.38".
По уточненным данным, площадь пожара на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском в Иркутской области выросла до 5,5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 5,5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
ГУ МЧС по региону информирует, что на месте пожара работают дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. "Пожар произошел в дневное время без доступа посторонних лиц. Проведя опрос работников и очевидцев, специалисты рассматривают в качестве основной версии возникновения пожара электротехническую причину", - говорится в сообщении.
Горит кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад. Тушение осложняется конструкцией строения: под общей крышей расположен комплекс зданий, соединенных галереями, по которым распространился огонь.
Распространение пожара на территории мебельной фабрики в Иркутской области удалось ограничить площадью 5,5 тысяч "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на площади 5,5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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Открытое горение на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидировано на площади 5,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Объявлена ликвидация открытого горения. Площадь - 5500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьПроисшествия
 
 
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