https://ria.ru/20210430/fabrika-1730614206.html

В Иркутской области загорелась мебельная фабрика

В Иркутской области загорелась мебельная фабрика

Мебельная фабрика горит на площади 3 тысячи квадратных метров в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:47

2021-04-30T08:47

2021-04-30T13:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 30 апр - РИА Новости. Мебельная фабрика горит на площади 3 тысячи квадратных метров в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.В городе Усолье-Сибирское в 12.52 (7.52 мск) загорелась кровля в административном здании мебельной фабрики, расположенной по ул. Молотовая 123а."В настоящий момент горит 3 тысяч квадратных метров площадей, включая склады", - сообщил собеседник агентства.В тушении задействованы пожарные части городов Усоль-Сибирского и Ангарска. Существует угроза распространения огня. Из здания были эвакуированы 72 человека, еще 5 человек спасены звеном газодымозащитной службы.Согласно информации открытых источников, в данном административном здании располагаются мебельная фабрика "Ивушка", сауна и предприятие по производству мебели "Январь.38".По уточненным данным, площадь пожара на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском в Иркутской области выросла до 5,5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.ГУ МЧС по региону информирует, что на месте пожара работают дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. "Пожар произошел в дневное время без доступа посторонних лиц. Проведя опрос работников и очевидцев, специалисты рассматривают в качестве основной версии возникновения пожара электротехническую причину", - говорится в сообщении.Горит кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад. Тушение осложняется конструкцией строения: под общей крышей расположен комплекс зданий, соединенных галереями, по которым распространился огонь.Распространение пожара на территории мебельной фабрики в Иркутской области удалось ограничить площадью 5,5 тысяч "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на площади 5,5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Открытое горение на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидировано на площади 5,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Объявлена ликвидация открытого горения. Площадь - 5500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210429/yakutiya-1730437480.html

https://ria.ru/20210428/shtraf-1730349911.html

иркутская область

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Кадры пожара на мебельной фабрике в Иркутской области Пожар на мебельной фабрике в г. Усолье-Сибирское Иркутской области. Существует угроза распространения огня. 2021-04-30T08:47 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия