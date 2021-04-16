https://ria.ru/20210416/pozhar-1728618081.html
Для пострадавшего на "Невской мануфактуре" нашли кровь редкой группы
Для пострадавшего на "Невской мануфактуре" нашли кровь редкой группы
МЧС сообщило, что собрано достаточное количество крови для пострадавшего при тушении пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге сотрудника. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T16:55
2021-04-16T16:55
2021-04-16T16:55
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. МЧС сообщило, что собрано достаточное количество крови для пострадавшего при тушении пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге сотрудника.Ранее в соцсетях появилось объявление о том, что пострадавшему при пожаре на Октябрьской набережной пожарному нужна кровь редкой группы - четвертой отрицательной."На данный момент благодаря откликнувшимся сотрудникам петербургского пожарно-спасательного гарнизона собрано необходимое количество крови IV группы с отрицательным резусом, и ВЦЭРМ (Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины) в ней не нуждается", - говорится в сообщении.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, во вторник и среду пожарные проливали тлеющие локальные очаги. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Комплекс зданий мануфактуры является памятником регионального значения.
https://ria.ru/20210413/pozhar-1728044786.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. МЧС
сообщило, что собрано достаточное количество крови для пострадавшего при тушении пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге
сотрудника.
Ранее в соцсетях появилось объявление о том, что пострадавшему при пожаре на Октябрьской набережной пожарному нужна кровь редкой группы - четвертой отрицательной.
"На данный момент благодаря откликнувшимся сотрудникам петербургского пожарно-спасательного гарнизона собрано необходимое количество крови IV группы с отрицательным резусом, и ВЦЭРМ (Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины) в ней не нуждается", - говорится в сообщении.
В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, во вторник и среду пожарные проливали тлеющие локальные очаги. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Комплекс зданий мануфактуры является памятником регионального значения.