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Минздрав уточнил информацию о пострадавших на пороховом заводе в Перми
Минздрав уточнил информацию о пострадавших на пороховом заводе в Перми
При пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали четверо мужчин, один в тяжелом состоянии, министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит на личном... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:03
2021-01-28T13:03
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
пермь
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали четверо мужчин, один в тяжелом состоянии, министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит на личном контроле оказание медпомощи пострадавшим, сообщается на сайте Минздрава РФ.Пожар на заводе произошел в четверг утром. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. Как пояснили РИА Новости, в ситуации разбирается специальная комиссия, предприятие работает в штатном режиме."Необходимая медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ситуация находится на личном контроле главы Минздрава России Михаила Мурашко", - говорится в сообщении.В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом, уточнили в министерстве."Мужчина 30 лет находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще двоих – 48 и 49 лет – оценивается как удовлетворительное", - отмечается в сообщении.
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Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев
Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев
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михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), пермь, происшествия

Минздрав уточнил информацию о пострадавших на пороховом заводе в Перми

13:03 28.01.2021
 
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали четверо мужчин, один в тяжелом состоянии, министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит на личном контроле оказание медпомощи пострадавшим, сообщается на сайте Минздрава РФ.
Пожар на заводе произошел в четверг утром. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. Как пояснили РИА Новости, в ситуации разбирается специальная комиссия, предприятие работает в штатном режиме.
"Необходимая медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ситуация находится на личном контроле главы Минздрава России Михаила Мурашко", - говорится в сообщении.
В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом, уточнили в министерстве.
"Мужчина 30 лет находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще двоих – 48 и 49 лет – оценивается как удовлетворительное", - отмечается в сообщении.
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Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ПермьПроисшествия
 
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