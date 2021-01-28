https://ria.ru/20210128/pozhar-1594939926.html

Минздрав уточнил информацию о пострадавших на пороховом заводе в Перми

Минздрав уточнил информацию о пострадавших на пороховом заводе в Перми

При пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали четверо мужчин, один в тяжелом состоянии, министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит на личном... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:03

2021-01-28T13:03

2021-01-28T13:03

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

пермь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594897020_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7c9283d22ebd3c28a2e21d4e6e751963.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. При пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали четверо мужчин, один в тяжелом состоянии, министр здравоохранения России Михаил Мурашко держит на личном контроле оказание медпомощи пострадавшим, сообщается на сайте Минздрава РФ.Пожар на заводе произошел в четверг утром. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. Как пояснили РИА Новости, в ситуации разбирается специальная комиссия, предприятие работает в штатном режиме."Необходимая медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ситуация находится на личном контроле главы Минздрава России Михаила Мурашко", - говорится в сообщении.В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом, уточнили в министерстве."Мужчина 30 лет находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние еще двоих – 48 и 49 лет – оценивается как удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210128/pozhar-1594926809.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев 2021-01-28T13:03 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), пермь, происшествия