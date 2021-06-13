https://ria.ru/20210613/pozhar-1736817523.html

В Приморье потушили пожар на территории завода

В Приморье потушили пожар на территории завода - РИА Новости, 13.06.2021

В Приморье потушили пожар на территории завода

Пожар на площади 2,1 тысячи квадратных метров, который вспыхнул на территории деревообрабатывающего завода в приморском селе Чугуевка, потушен, спасатели более... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T07:23

2021-06-13T07:23

2021-06-13T07:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Пожар на площади 2,1 тысячи квадратных метров, который вспыхнул на территории деревообрабатывающего завода в приморском селе Чугуевка, потушен, спасатели более четырех часов боролись с огнем, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Сигнал о возгорании на территории деревообрабатывающего завода поступил на пульт пожарно-спасательной службы Чугуевского района в субботу в 17.03 (10.03 мск). Спустя шесть минут на место прибыли первые пожарные расчеты. К этому моменту крыша административного здания завода была объята огнем.На тушении были задействованы 12 человек личного состава и пять единиц техники.

https://ria.ru/20210613/pozhar-1736815671.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия