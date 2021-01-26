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Медики оценили состояние пострадавшего при пожаре на заводе в Уфе
Медики оценили состояние пострадавшего при пожаре на заводе в Уфе
Пострадавший при крупном возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе находится в состоянии средней тяжести, он отравился продуктами горения, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-26T08:49
2021-01-26T08:49
2021-01-26T10:02
пожар на нефтехимическом заводе в уфе
минздрав башкирии
уфаоргсинтез
уфа
происшествия
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УФА, 26 янв - РИА Новости. Пострадавший при крупном возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе находится в состоянии средней тяжести, он отравился продуктами горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.В Уфе вечером в понедельник горели две ёмкости с нефтепродуктами на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". Один человек погиб, один госпитализирован. Под утро вторника пожарные объявили о полной ликвидации возгорания. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека.В результате крупного пожара на установке по переработке газа на нефтехимическом заводе в Уфе одна емкость полностью разрушена, вторая сильно повреждена, рассказал представитель экстренных служб."Одна емкость разрушена, другая повреждена", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что при пожаре высота горения факела на выходном трубопроводе достигала пяти метров. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение городской клинической больницы Уфы.К тушению пожара привлекались в общей сложности 127 человек и 44 единицы техники.
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пожар на нефтехимическом заводе в уфе, минздрав башкирии, уфаоргсинтез, уфа, происшествия
УФА, 26 янв - РИА Новости.
Пострадавший при крупном возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе
находится в состоянии средней тяжести, он отравился продуктами горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
В Уфе вечером в понедельник горели две ёмкости с нефтепродуктами на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез
". Один человек погиб, один госпитализирован. Под утро вторника пожарные объявили о полной ликвидации возгорания. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"Пострадавший в средней степени тяжести. Токсическое действие продуктов горения. Осмотрен всеми специалистами. Проводится лечение, дообследование", - сказали в пресс-службе минздрава.
В результате крупного пожара на установке по переработке газа на нефтехимическом заводе в Уфе одна емкость полностью разрушена, вторая сильно повреждена, рассказал представитель экстренных служб.
"Одна емкость разрушена, другая повреждена", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что при пожаре высота горения факела на выходном трубопроводе достигала пяти метров. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение городской клинической больницы Уфы.
К тушению пожара привлекались в общей сложности 127 человек и 44 единицы техники.