https://ria.ru/20210126/pozhar-1594575712.html

Медики оценили состояние пострадавшего при пожаре на заводе в Уфе

Медики оценили состояние пострадавшего при пожаре на заводе в Уфе

Пострадавший при крупном возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе находится в состоянии средней тяжести, он отравился продуктами горения, сообщили РИА... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T08:49

2021-01-26T08:49

2021-01-26T10:02

пожар на нефтехимическом заводе в уфе

минздрав башкирии

уфаоргсинтез

уфа

происшествия

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УФА, 26 янв - РИА Новости. Пострадавший при крупном возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе находится в состоянии средней тяжести, он отравился продуктами горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.В Уфе вечером в понедельник горели две ёмкости с нефтепродуктами на открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез". Один человек погиб, один госпитализирован. Под утро вторника пожарные объявили о полной ликвидации возгорания. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть человека.В результате крупного пожара на установке по переработке газа на нефтехимическом заводе в Уфе одна емкость полностью разрушена, вторая сильно повреждена, рассказал представитель экстренных служб."Одна емкость разрушена, другая повреждена", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что при пожаре высота горения факела на выходном трубопроводе достигала пяти метров. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение городской клинической больницы Уфы.К тушению пожара привлекались в общей сложности 127 человек и 44 единицы техники.

https://ria.ru/20210126/pozhar-1594571381.html

уфа

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пожар на нефтехимическом заводе в уфе, минздрав башкирии, уфаоргсинтез, уфа, происшествия