https://ria.ru/20220204/pozhar-1770994133.html

В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах

В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах - РИА Новости, 04.02.2022

В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах

Дверной цех загорелся на 9 тысячах квадратных метров в Ульяновской области, пожар локализовали, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T07:09

2022-02-04T07:09

2022-02-04T07:09

происшествия

ульяновская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752645413_0:0:3386:1905_1920x0_80_0_0_1d70d05e82dcd63b12fa6f9e5218ffe8.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дверной цех загорелся на 9 тысячах квадратных метров в Ульяновской области, пожар локализовали, сообщили РИА Новости в МЧС.О пострадавших не сообщалось. На месте пожара работают 62 человека и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20220203/pozhary-1770950301.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область