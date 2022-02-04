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В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах
В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах - РИА Новости, 04.02.2022
В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах
Дверной цех загорелся на 9 тысячах квадратных метров в Ульяновской области, пожар локализовали, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:09
2022-02-04T07:09
2022-02-04T07:09
происшествия
ульяновская область
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дверной цех загорелся на 9 тысячах квадратных метров в Ульяновской области, пожар локализовали, сообщили РИА Новости в МЧС.О пострадавших не сообщалось. На месте пожара работают 62 человека и 18 единиц техники.
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происшествия, ульяновская область
В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах
В Ульяновской области загорелся дверной цех на девяти тысячах квадратных метрах