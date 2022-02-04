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В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах
В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах - РИА Новости, 04.02.2022
В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах
Дверной цех загорелся на 9 тысячах квадратных метров в Ульяновской области, пожар локализовали, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T07:09
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происшествия
ульяновская область
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дверной цех загорелся на 9 тысячах квадратных метров в Ульяновской области, пожар локализовали, сообщили РИА Новости в МЧС.О пострадавших не сообщалось. На месте пожара работают 62 человека и 18 единиц техники.
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происшествия, ульяновская область
07:09 04.02.2022
 
В Ульяновской области загорелся цех на девяти тысячах квадратных метрах

В Ульяновской области загорелся дверной цех на девяти тысячах квадратных метрах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дверной цех загорелся на 9 тысячах квадратных метров в Ульяновской области, пожар локализовали, сообщили РИА Новости в МЧС.
"Здание цеха по производству дверей загорелось на площади 9 тысяч квадратных метров в населенном пункте Енгазеево Чердаклинского района Ульяновской области. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован менее чем за полтора часа", - говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщалось. На месте пожара работают 62 человека и 18 единиц техники.
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