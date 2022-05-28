https://ria.ru/20220528/pozhar-1791455700.html
На предприятии синтетических моющих средств в Казани произошел пожар
На предприятии синтетических моющих средств в Казани произошел пожар - РИА Новости, 28.05.2022
На предприятии синтетических моющих средств в Казани произошел пожар
Пожар произошел в субботу вечером на предприятии по производству синтетических моющих средств "Нэфис Косметикс" в Казани, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:18
2022-05-28T19:18
2022-05-28T19:18
происшествия
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Пожар произошел в субботу вечером на предприятии по производству синтетических моющих средств "Нэфис Косметикс" в Казани, сообщает ГУМЧС России по Татарстану."В 18.02 поступило сообщение о пожаре на территории АО "Нефис Косметикс" (предприятие по производству синтетических моющих средств) по улице Тукая, 152, в Казани. Дым из-под кровли отдельно стоящего здания", - говорится в сообщении.МЧС отмечает, что данный объект является режимным. Информация о происшествии уточняется.
https://ria.ru/20220520/kazan-1789660655.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На предприятии синтетических моющих средств в Казани произошел пожар
На предприятии синтетических моющих средств "Нэфис Косметикс" случился пожар