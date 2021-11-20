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В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цеху
В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цеху - РИА Новости, 20.11.2021
В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цеху
Огонь в горевшем в Екатеринбурге деревообрабатывающем цеху потушен, сейчас пожарные проводят проливку конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T04:12
2021-11-20T04:12
2021-11-20T04:12
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Огонь в горевшем в Екатеринбурге деревообрабатывающем цеху потушен, сейчас пожарные проводят проливку конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.Цех деревообработки на улице Бурильщиков в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, площадь пожара составляла 1300 квадратных метров."В 3.53 по местному времени (1.53 мск – ред.) открытое горение на пожаре в Екатеринбурге по улице Бурильщиков ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цеху
В деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге потушили пожар площадью 1300 "квадратов"