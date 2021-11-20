Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/ekaterinburg-1759925129.html
В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цеху
В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цеху - РИА Новости, 20.11.2021
В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цеху
Огонь в горевшем в Екатеринбурге деревообрабатывающем цеху потушен, сейчас пожарные проводят проливку конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T04:12
2021-11-20T04:12
происшествия
екатеринбург
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759920513_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_4f964629e41d0c7b7b5d2eecc944d004.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Огонь в горевшем в Екатеринбурге деревообрабатывающем цеху потушен, сейчас пожарные проводят проливку конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.Цех деревообработки на улице Бурильщиков в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, площадь пожара составляла 1300 квадратных метров."В 3.53 по местному времени (1.53 мск – ред.) открытое горение на пожаре в Екатеринбурге по улице Бурильщиков ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20211120/pozhar-1759922185.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759920513_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_4000e6693129995bd4b5833828ba10c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
04:12 20.11.2021
 
В Екатеринбурге потушили пожар в деревообрабатывающем цеху

В деревообрабатывающем цеху в Екатеринбурге потушили пожар площадью 1300 "квадратов"

© МЧС РФ Главное управление по Свердловской областиПожар в Свердловской области, город Екатеринбург
Пожар в Свердловской области, город Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© МЧС РФ Главное управление по Свердловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Огонь в горевшем в Екатеринбурге деревообрабатывающем цеху потушен, сейчас пожарные проводят проливку конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.
Цех деревообработки на улице Бурильщиков в Екатеринбурге загорелся в ночь на субботу, площадь пожара составляла 1300 квадратных метров.
"В 3.53 по местному времени (1.53 мск – ред.) открытое горение на пожаре в Екатеринбурге по улице Бурильщиков ликвидировано. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет.
Пожар в Свердловской области, город Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
02:02
В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
10:28Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
10:25Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
Лента новостейМолния
В Москве за сутки госпитализировали 974 человека с COVID-19Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от УкраиныГлава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями АфганистанаПравительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы