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На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор
На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор - РИА Новости, 03.06.2021
На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор
Площадь пожара на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске увеличилась до трех тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:10
2021-06-03T19:10
2021-06-03T21:03
россия
ка-32
московская область (подмосковье)
климовск
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Площадь пожара на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске увеличилась до трех тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."По уточненным данным, площадь пожара составляет 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как сообщается, для тушения было проведено 19 сбросов воды с вертолетов Ка-32.По сообщениям регионального главка МЧС РФ, на территории завода горит мусорПожарные ликвидировали открытое горение на территории машиностроительного завода в подмосковном Климовске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."20.40 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html
россия
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климовск
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Крупный пожар на заводе в подмосковном Климовске
Мусор горит на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске. Огонь локализован на 3,5 тыс квадратов.
2021-06-03T19:10
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, ка-32, московская область (подмосковье), климовск, происшествия