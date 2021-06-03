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На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор
На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор - РИА Новости, 03.06.2021
На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор
Площадь пожара на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске увеличилась до трех тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:10
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россия
ка-32
московская область (подмосковье)
климовск
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Площадь пожара на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске увеличилась до трех тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."По уточненным данным, площадь пожара составляет 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как сообщается, для тушения было проведено 19 сбросов воды с вертолетов Ка-32.По сообщениям регионального главка МЧС РФ, на территории завода горит мусорПожарные ликвидировали открытое горение на территории машиностроительного завода в подмосковном Климовске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."20.40 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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россия
московская область (подмосковье)
климовск
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Крупный пожар на заводе в подмосковном Климовске
Мусор горит на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске. Огонь локализован на 3,5 тыс квадратов.
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россия, ка-32, московская область (подмосковье), климовск, происшествия

На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор

19:10 03.06.2021 (обновлено: 21:03 03.06.2021)
 
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Площадь пожара на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске увеличилась до трех тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"По уточненным данным, площадь пожара составляет 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как сообщается, для тушения было проведено 19 сбросов воды с вертолетов Ка-32.
По сообщениям регионального главка МЧС РФ, на территории завода горит мусор
Сотрудники МЧС во время тушения пожара на складе с полиэтиленовой и бумажной тарой в промышленной зоне Краснодара. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 00:26
Крупные пожары на складах в России в 2020-2021 годах
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории машиностроительного завода в подмосковном Климовске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"20.40 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
 
РоссияКа-32Московская область (Подмосковье)КлимовскПроисшествия
 
 
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