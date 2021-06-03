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На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор

На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор - РИА Новости, 03.06.2021

На машиностроительном заводе в Подмосковье загорелся мусор

Площадь пожара на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске увеличилась до трех тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:10

2021-06-03T19:10

2021-06-03T21:03

россия

ка-32

московская область (подмосковье)

климовск

происшествия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Площадь пожара на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске увеличилась до трех тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."По уточненным данным, площадь пожара составляет 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как сообщается, для тушения было проведено 19 сбросов воды с вертолетов Ка-32.По сообщениям регионального главка МЧС РФ, на территории завода горит мусорПожарные ликвидировали открытое горение на территории машиностроительного завода в подмосковном Климовске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС."20.40 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210516/pozhary-1732485275.html

россия

московская область (подмосковье)

климовск

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Крупный пожар на заводе в подмосковном Климовске Мусор горит на машиностроительном заводе в подмосковном Климовске. Огонь локализован на 3,5 тыс квадратов. 2021-06-03T19:10 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ка-32, московская область (подмосковье), климовск, происшествия