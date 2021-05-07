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При пожаре в Мытищах погибли пять человек
При пожаре в Мытищах погибли пять человек
Пять человек, по уточненным данным, погибли при пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС региона. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T21:01
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Пять человек, по уточненным данным, погибли при пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС региона.Пожар произошел в двухэтажном здании в пятницу вечером. Площадь пожара на 19.20 составляла 225 квадратных метров, в 20.18 пожар был локализован на этой площади. Ранее МЧС сообщало о четырех погибших."Обнаружили пятого", - сказал собеседник агентства.
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россия
мытищи
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
Пожар в сварочном цехе в Мытищах
Четыре человека погибли при пожаре на Силикатной улице в Мытищах. Огонь произошёл в сварочном цехе, в котором находились газовые баллоны. Площадь возгорания 225 кв. метров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, происшествия

При пожаре в Мытищах погибли пять человек

21:01 07.05.2021 (обновлено: 22:31 07.05.2021)
 
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Пять человек, по уточненным данным, погибли при пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС региона.
Пожар произошел в двухэтажном здании в пятницу вечером. Площадь пожара на 19.20 составляла 225 квадратных метров, в 20.18 пожар был локализован на этой площади. Ранее МЧС сообщало о четырех погибших.
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"Обнаружили пятого", - сказал собеседник агентства.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МытищиПроисшествия
 
 
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