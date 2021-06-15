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Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица - РИА Новости, 15.06.2021
Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
Прокуратура Кузбасса организовала проверку на центральной обогатительной фабрике "Березовская", где в результате пожара погибла крановщица, сообщает... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:14
2021-06-15T09:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку на центральной обогатительной фабрике "Березовская", где в результате пожара погибла крановщица, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что обогатительная фабрика "Березовская" загорелась в Кузбассе, на месте происшествия работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек, один человек погиб. В министерстве угольной промышленности региона РИА Новости рассказали, что до выхода во время ЧП не успела добраться крановщица. Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщалось, что пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров."На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор города Березовского Эдуард Старонедов. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", – говорится в сообщении.Как сообщается на официальном сайте предприятия, АО "ЦОФ "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие осуществляет производство угольного концентрата из угля, добываемого предприятиями ПМХ. Производственная мощность обогатительной фабрики по переработке угля составляет порядка 4 миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20210615/pozhar-1737019843.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия
Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
09:14 15.06.2021
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости

Пожар

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 июн - РИА Новости. Прокуратура Кузбасса организовала проверку на центральной обогатительной фабрике "Березовская", где в результате пожара погибла крановщица, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что обогатительная фабрика "Березовская" загорелась в Кузбассе, на месте происшествия работают отделения пожарной охраны и ВГСО, выведено 39 человек, один человек погиб. В министерстве угольной промышленности региона РИА Новости рассказали, что до выхода во время ЧП не успела добраться крановщица. Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщалось, что пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
08:48
В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
"На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор города Березовского Эдуард Старонедов. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", – говорится в сообщении.
Как сообщается на официальном сайте предприятия, АО "ЦОФ "Березовская" входит в состав Промышленно-металлургического холдинга. Предприятие осуществляет производство угольного концентрата из угля, добываемого предприятиями ПМХ. Производственная мощность обогатительной фабрики по переработке угля составляет порядка 4 миллионов тонн в год.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
08:25
В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьПроисшествия
 
 
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