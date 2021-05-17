https://ria.ru/20210517/ulyanovsk-1732577243.html

Под Ульяновском потушили пожар на территории бывшего лесокомбината

Под Ульяновском потушили пожар на территории бывшего лесокомбината

Крупный пожар на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T08:46

2021-05-17T08:46

2021-05-17T10:57

алексей русских

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Крупный пожар на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Днем в воскресенье на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна загорелись опилки, огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 квадратных метров, три нежилых дома площадью около 250 квадратных метров с надворными постройками в 600 квадратных метров. Также пожар охватил склад, где находились поддоны с опилками на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь горения составила 3,35 тысячи квадратных метров. По уточненным данным ГУМЧС, всего сгорели три жилых дома. Погибших и пострадавших нет."В 08.30 (07.30 мск) 17 мая по местному времени объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.По информации ведомства, шесть человек, в том числе ребенок, разместились у родственников, еще два человека – в поселковой гостинице.Ранее в воскресенье правительство региона сообщило, что всего в поселке сгорели восемь квартир, оставшихся без жилья временно разместят в муниципальной гостинице. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских также поручил предоставить пострадавшим жилье из муниципального фонда.Следователи проводят проверку после крупного пожара на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным пресс-службы, на место происшествия выезжали следователи, в ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям и бездействиям ответственных должностных лиц.

https://ria.ru/20210517/pozhar-1732571693.html

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ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей русских, ульяновская область, происшествия