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Под Ульяновском потушили пожар на территории бывшего лесокомбината
Под Ульяновском потушили пожар на территории бывшего лесокомбината
Крупный пожар на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T08:46
2021-05-17T10:57
алексей русских
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Крупный пожар на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Днем в воскресенье на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна загорелись опилки, огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 квадратных метров, три нежилых дома площадью около 250 квадратных метров с надворными постройками в 600 квадратных метров. Также пожар охватил склад, где находились поддоны с опилками на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь горения составила 3,35 тысячи квадратных метров. По уточненным данным ГУМЧС, всего сгорели три жилых дома. Погибших и пострадавших нет."В 08.30 (07.30 мск) 17 мая по местному времени объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.По информации ведомства, шесть человек, в том числе ребенок, разместились у родственников, еще два человека – в поселковой гостинице.Ранее в воскресенье правительство региона сообщило, что всего в поселке сгорели восемь квартир, оставшихся без жилья временно разместят в муниципальной гостинице. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских также поручил предоставить пострадавшим жилье из муниципального фонда.Следователи проводят проверку после крупного пожара на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным пресс-службы, на место происшествия выезжали следователи, в ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям и бездействиям ответственных должностных лиц.
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алексей русских, ульяновская область, происшествия

Под Ульяновском потушили пожар на территории бывшего лесокомбината

08:46 17.05.2021 (обновлено: 10:57 17.05.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской областиПожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Майнском районе Ульяновской области
Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Майнском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской области
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САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Крупный пожар на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Днем в воскресенье на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна загорелись опилки, огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 квадратных метров, три нежилых дома площадью около 250 квадратных метров с надворными постройками в 600 квадратных метров. Также пожар охватил склад, где находились поддоны с опилками на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь горения составила 3,35 тысячи квадратных метров. По уточненным данным ГУМЧС, всего сгорели три жилых дома. Погибших и пострадавших нет.
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"В 08.30 (07.30 мск) 17 мая по местному времени объявлена полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, шесть человек, в том числе ребенок, разместились у родственников, еще два человека – в поселковой гостинице.
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Ранее в воскресенье правительство региона сообщило, что всего в поселке сгорели восемь квартир, оставшихся без жилья временно разместят в муниципальной гостинице. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских также поручил предоставить пострадавшим жилье из муниципального фонда.
Следователи проводят проверку после крупного пожара на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится доследственная проверка по факту возгорания жилых домов и территории предприятия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на место происшествия выезжали следователи, в ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям и бездействиям ответственных должностных лиц.
 
Алексей РусскихУльяновская областьПроисшествия
 
 
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