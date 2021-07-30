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Один человек погиб из-за пожара на комбинате в Ростовской области
Один человек погиб из-за пожара на комбинате в Ростовской области - РИА Новости, 30.07.2021
Один человек погиб из-за пожара на комбинате в Ростовской области
Один человек скончался в результате пожара на предприятии "Комбинат "Каменский" в Ростовской области, семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T18:40
2021-07-30T18:47
происшествия
ростовская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
каменск-шахтинский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек скончался в результате пожара на предприятии "Комбинат "Каменский" в Ростовской области, семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации и оказана необходимая помощь, говорится в сообщении Минпромторга."29 июля 2021 года на ФКП "Комбинат "Каменский" (город Каменск-Шахтинский Ростовской области) в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. К сожалению, один человек скончался", - говорится в сообщении."Семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации, оказана необходимая помощь", - указывает министерство.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), каменск-шахтинский
18:40 30.07.2021 (обновлено: 18:47 30.07.2021)
 
Один человек погиб из-за пожара на комбинате в Ростовской области

Минпромторг: один человек погиб в результате пожара на комбинате Каменский в Ростовской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек скончался в результате пожара на предприятии "Комбинат "Каменский" в Ростовской области, семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации и оказана необходимая помощь, говорится в сообщении Минпромторга.
"29 июля 2021 года на ФКП "Комбинат "Каменский" (город Каменск-Шахтинский Ростовской области) в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. К сожалению, один человек скончался", - говорится в сообщении.
"Семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации, оказана необходимая помощь", - указывает министерство.
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ПроисшествияРостовская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Каменск-Шахтинский
 
 
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