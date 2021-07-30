https://ria.ru/20210730/pozhar-1743686772.html

Один человек погиб из-за пожара на комбинате в Ростовской области

Один человек погиб из-за пожара на комбинате в Ростовской области - РИА Новости, 30.07.2021

Один человек погиб из-за пожара на комбинате в Ростовской области

Один человек скончался в результате пожара на предприятии "Комбинат "Каменский" в Ростовской области, семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T18:40

2021-07-30T18:40

2021-07-30T18:47

происшествия

ростовская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

каменск-шахтинский

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек скончался в результате пожара на предприятии "Комбинат "Каменский" в Ростовской области, семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации и оказана необходимая помощь, говорится в сообщении Минпромторга."29 июля 2021 года на ФКП "Комбинат "Каменский" (город Каменск-Шахтинский Ростовской области) в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. К сожалению, один человек скончался", - говорится в сообщении."Семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации, оказана необходимая помощь", - указывает министерство.

https://ria.ru/20210730/pozhar-1743648958.html

ростовская область

каменск-шахтинский

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происшествия, ростовская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), каменск-шахтинский