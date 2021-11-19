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В Ульяновске загорелся цех каменных моек

В Ульяновске загорелся цех каменных моек - РИА Новости, 19.11.2021

В Ульяновске загорелся цех каменных моек

Цех по производству каменных моек загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в Ульяновске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:43

2021-11-19T18:43

2021-11-19T18:55

происшествия

ульяновск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Цех по производству каменных моек загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в Ульяновске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Поступило сообщение о возгорании в цехе по производству каменных моек (на площади - ред.) 2 000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлечены 45 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759397533.html

ульяновск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия