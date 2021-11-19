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В Ульяновске загорелся цех каменных моек
В Ульяновске загорелся цех каменных моек - РИА Новости, 19.11.2021
В Ульяновске загорелся цех каменных моек
Цех по производству каменных моек загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в Ульяновске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:43
2021-11-19T18:43
2021-11-19T18:55
происшествия
ульяновск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Цех по производству каменных моек загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в Ульяновске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Поступило сообщение о возгорании в цехе по производству каменных моек (на площади - ред.) 2 000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, к тушению пожара привлечены 45 человек и 12 единиц техники.
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происшествия, ульяновск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
18:43 19.11.2021 (обновлено: 18:55 19.11.2021)
В Ульяновске загорелся цех каменных моек
В Ульяновске загорелся цех по производству каменных моек на двух тысячах квадратных метров