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В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода - РИА Новости, 21.04.2022
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В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода
В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода - РИА Новости, 21.04.2022
В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода
Цех горит на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:41
2022-04-21T09:58
происшествия
кинешма
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Цех горит на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по региону."В 08.55 21 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, город Кинешма, улица Производственная, дом 1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 09.00 наблюдалось горение цеха", - говорится в сообщении.После возгорания в цехе цехе по производству растворителей и красок эвакуировали более 140 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит возгорание в цехе химического завода по производству растворителей и красок. Из горящего здания эвакуированы 143 человека", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства пожара выясняются.
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происшествия, кинешма
09:41 21.04.2022 (обновлено: 09:58 21.04.2022)
 
В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода

В ивановском городе Кинешма загорелся цех Дмитриевского химического завода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы
Сотрудники пожарной службы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники пожарной службы. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Цех горит на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по региону.
"В 08.55 21 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, город Кинешма, улица Производственная, дом 1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 09.00 наблюдалось горение цеха", - говорится в сообщении.
После возгорания в цехе цехе по производству растворителей и красок эвакуировали более 140 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит возгорание в цехе химического завода по производству растворителей и красок. Из горящего здания эвакуированы 143 человека", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства пожара выясняются.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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