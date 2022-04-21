https://ria.ru/20220421/pozhar-1784635281.html
В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода
В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода - РИА Новости, 21.04.2022
В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода
Цех горит на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:41
2022-04-21T09:41
2022-04-21T09:58
происшествия
кинешма
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Цех горит на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по региону."В 08.55 21 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, город Кинешма, улица Производственная, дом 1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 09.00 наблюдалось горение цеха", - говорится в сообщении.После возгорания в цехе цехе по производству растворителей и красок эвакуировали более 140 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит возгорание в цехе химического завода по производству растворителей и красок. Из горящего здания эвакуированы 143 человека", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства пожара выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/pozhar-1783972205.html
кинешма
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кинешма
09:41 21.04.2022 (обновлено: 09:58 21.04.2022)
В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода
В ивановском городе Кинешма загорелся цех Дмитриевского химического завода
РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Цех горит на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по региону.
"В 08.55 21 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Ивановской области
поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, город Кинешма
, улица Производственная, дом 1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 09.00 наблюдалось горение цеха", - говорится в сообщении.
После возгорания в цехе цехе по производству растворителей и красок эвакуировали более 140 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит возгорание в цехе химического завода по производству растворителей и красок. Из горящего здания эвакуированы 143 человека", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства пожара выясняются.