https://ria.ru/20220421/pozhar-1784635281.html

В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода

В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода - РИА Новости, 21.04.2022

В Кинешме загорелся цех Дмитриевского химического завода

Цех горит на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:41

2022-04-21T09:41

2022-04-21T09:58

происшествия

кинешма

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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Цех горит на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, следует из сообщения на сайте ГУ МЧС по региону."В 08.55 21 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, город Кинешма, улица Производственная, дом 1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 09.00 наблюдалось горение цеха", - говорится в сообщении.После возгорания в цехе цехе по производству растворителей и красок эвакуировали более 140 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит возгорание в цехе химического завода по производству растворителей и красок. Из горящего здания эвакуированы 143 человека", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства пожара выясняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/pozhar-1783972205.html

кинешма

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кинешма