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Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до четырех
Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до четырех - РИА Новости, 01.08.2021
Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до четырех
Четыре человека скончались после пожара на Каменском химкомбинате в Ростовской области, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T20:37
2021-08-01T20:37
2021-08-01T20:42
происшествия
ростовская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека скончались после пожара на Каменском химкомбинате в Ростовской области, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.Ранее Минпромторг сообщал, в четверг вечером в цехе формования предприятия произошло возгорание, пострадали семь человек, позже один из них скончался в больнице."Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате "Каменский". Соболезную родным и близким", - написал он в Facebook.Он добавил, что врачи борются за жизни других пострадавших. "Хочется верить, что число жертв этой аварии больше не увеличится", - написал Ищенко.Ранее источник РИА Новости сообщал, что все семь пострадавших госпитализированы в реанимацию.
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происшествия, ростовская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), александр ищенко
20:37 01.08.2021 (обновлено: 20:42 01.08.2021)
Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до четырех
Председатель заксобрания Ростовской области: число жертв ЧП на химкомбинате выросло до четырех