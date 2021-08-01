https://ria.ru/20210801/khimkombinat-1743901293.html

Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до четырех

Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до четырех - РИА Новости, 01.08.2021

Число жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выросло до четырех

Четыре человека скончались после пожара на Каменском химкомбинате в Ростовской области, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T20:37

2021-08-01T20:37

2021-08-01T20:42

происшествия

ростовская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

александр ищенко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг - РИА Новости. Четыре человека скончались после пожара на Каменском химкомбинате в Ростовской области, сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.Ранее Минпромторг сообщал, в четверг вечером в цехе формования предприятия произошло возгорание, пострадали семь человек, позже один из них скончался в больнице."Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате "Каменский". Соболезную родным и близким", - написал он в Facebook.Он добавил, что врачи борются за жизни других пострадавших. "Хочется верить, что число жертв этой аварии больше не увеличится", - написал Ищенко.Ранее источник РИА Новости сообщал, что все семь пострадавших госпитализированы в реанимацию.

https://ria.ru/20210731/pozhar-1743799429.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), александр ищенко