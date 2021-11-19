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В Ульяновске локализовали пожар в цехе каменных моек
В Ульяновске локализовали пожар в цехе каменных моек - РИА Новости, 19.11.2021
В Ульяновске локализовали пожар в цехе каменных моек
Пожар на предприятии по производству моек в Ульяновске локализован на территории 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:03
2021-11-19T22:03
2021-11-19T22:03
происшествия
ульяновск
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству моек в Ульяновске локализован на территории 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что цех по производству каменных моек загорелся на площади 5 тысяч квадратных метров в Ульяновске, существовала угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание. Производство находится на территории ООО "Торговый дом Улгран", общий размер горевшего предприятия - 100 на 100 метров."В 21:04 локализация пожара на площади 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, ульяновск
В Ульяновске локализовали пожар в цехе каменных моек
Пожар в цехе каменных моек в Ульяновске локализовали на пяти тысячах "квадратов"