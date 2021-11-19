https://ria.ru/20211119/pozhar-1759908127.html

В Ульяновске локализовали пожар в цехе каменных моек

В Ульяновске локализовали пожар в цехе каменных моек - РИА Новости, 19.11.2021

В Ульяновске локализовали пожар в цехе каменных моек

Пожар на предприятии по производству моек в Ульяновске локализован на территории 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T22:03

2021-11-19T22:03

2021-11-19T22:03

происшествия

ульяновск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759890809_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_3446d77e3c9c2996612899bc6073fd50.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар на предприятии по производству моек в Ульяновске локализован на территории 5 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что цех по производству каменных моек загорелся на площади 5 тысяч квадратных метров в Ульяновске, существовала угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание. Производство находится на территории ООО "Торговый дом Улгран", общий размер горевшего предприятия - 100 на 100 метров."В 21:04 локализация пожара на площади 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211117/pozhar-1759413769.html

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ульяновск