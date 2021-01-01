https://ria.ru/20210101/samara-1591784141.html

На заводе в Самаре, где произошел крупный пожар, обрушились перекрытия

На заводе в Самаре, где произошел крупный пожар, обрушились перекрытия

При пожаре в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре обрушились перекрытия и кровля на площади 1,25 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T20:13

2021-01-01T20:13

2021-01-01T22:06

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самара

происшествия

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САРАТОВ, 1 янв — РИА Новости. При пожаре в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре обрушились перекрытия и кровля на площади 1,25 тысячи квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС.При пожаре погиб мужчина 1960 года рождения. Прокуратура Самары и СУ СК начали проверки.Пожар начался около 08:00 (07:00 мск) на площади 800 квадратных метров. Ему присвоили третий повышенный ранг вызова, создано четыре боевых участка работы, прибыли два пожарных поезда. К 17:47 (16:47 мск) возгорание локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, происходило очаговое горение на площади 500 "квадратов".Завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крупный пожар на заводе в Самаре. Кадры МЧС РФ На заводе в Самаре, где произошел крупный пожар, обрушились перекрытия 2021-01-01T20:13 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия