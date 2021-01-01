https://ria.ru/20210101/samara-1591784141.html
На заводе в Самаре, где произошел крупный пожар, обрушились перекрытия
На заводе в Самаре, где произошел крупный пожар, обрушились перекрытия
При пожаре в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре обрушились перекрытия и кровля на площади 1,25 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 01.01.2021
2021-01-01T20:13
2021-01-01T20:13
2021-01-01T22:06
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
происшествия
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САРАТОВ, 1 янв — РИА Новости. При пожаре в здании заводоуправления недействующего подшипникового завода в Самаре обрушились перекрытия и кровля на площади 1,25 тысячи квадратных метров, сообщил региональный главк МЧС.При пожаре погиб мужчина 1960 года рождения. Прокуратура Самары и СУ СК начали проверки.Пожар начался около 08:00 (07:00 мск) на площади 800 квадратных метров. Ему присвоили третий повышенный ранг вызова, создано четыре боевых участка работы, прибыли два пожарных поезда. К 17:47 (16:47 мск) возгорание локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, происходило очаговое горение на площади 500 "квадратов".Завод находится в стадии банкротства и не работает с 2018 года.
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Крупный пожар на заводе в Самаре. Кадры МЧС РФ
На заводе в Самаре, где произошел крупный пожар, обрушились перекрытия
2021-01-01T20:13
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, происшествия