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Пожар на "Нэфис Косметикс" в Казани локализовали на 1,2 тысячи "квадратах"
Пожар на "Нэфис Косметикс" в Казани локализовали на 1,2 тысячи "квадратах" - РИА Новости, 28.05.2022
Пожар на "Нэфис Косметикс" в Казани локализовали на 1,2 тысячи "квадратах"
Пожарные локализовали пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T22:42
2022-05-28T22:42
2022-05-28T22:46
происшествия
коммерческая недвижимость
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Пожарные локализовали пожар на предприятии "Нэфис Косметикс" в Казани, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.По информации ГУМЧС, в 18.02 поступило сообщение о пожаре на территории АО "Нефис Косметикс" по улице Тукая, 152, в Казани. Наблюдался дым из-под кровли отдельно стоящего здания предприятия. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара №2."Погибших и пострадавших нет. В здании находились шесть человек, все самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных подразделений... В 20.35 - локализация пожара на предварительной площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.По информации МЧС, происходило открытое горение кровли трехэтажного производственного здания. Взрывоопасных веществ в цехе нет. На тушение было подано семь стволов, работают четыре звена газодымозащитной службы.К тушению пожара всего привлечены от РСЧС 79 человек и 25 единиц техники.АО "Нэфис Косметикс" (Казанский химический комбинат имени М. Вахитова) – один из ведущих российских производителей бытовой химии, парфюмерно-косметических средств и продукции производственно-технического назначения. По итогам 2021 года компания занимает вторую позицию на российском рынке средств для мытья посуды и третью на рынке стиральных порошков и порошкообразных чистящих средств. Всего выпускает более 600 наименований продукции.
https://ria.ru/20220526/pozhar-1790995784.html
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РИА Новости
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происшествия, коммерческая недвижимость, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:42 28.05.2022 (обновлено: 22:46 28.05.2022)
Пожар на "Нэфис Косметикс" в Казани локализовали на 1,2 тысячи "квадратах"
МЧС: пожар на "Нэфис Косметикс" в Казани локализован на 1,2 тысячи "квадратах"