https://ria.ru/20210429/kvartiry-1730523550.html

Пожарным, пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры", дали квартиры

Пожарным, пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры", дали квартиры

Власти Санкт-Петербурга выделили квартиры сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении крупного пожара в здании "Невской мануфактуры", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:36

2021-04-29T16:36

2021-04-29T16:36

пожар на "невской мануфактуре"

россия

евгений зиничев

александр беглов

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга выделили квартиры сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении крупного пожара в здании "Невской мануфактуры", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава МЧС России Евгений Зиничев в четверг посетили Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, где проходят лечение двое пожарных, пострадавших при тушении пожара в здании "Невской мануфактуры" - Борис Старковский и Антон Соколов.Беглов вручил им документы на квартиры, которые город выделил в знак благодарности за проявленный героизм.По информации медиков, состояние пострадавших пожарных в настоящее время тяжелое, но стабильное.Глава МЧС отметил, что указом президента РФ Старковский и Соколов награждены орденами Мужества. "Ребята с риском для жизни выполнили свой долг, проявив при этом исключительное мужество, за это они были удостоены высоких наград", - сказал Зиничев, слова которого приводятся в сообщении.Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля. Невский районный суд арестовал на два месяца гендиректора АО "Невская мануфактура" и его заместителя.

https://ria.ru/20210414/pozharnyy-1728318948.html

https://realty.ria.ru/20210415/manufaktura-1728464292.html

россия

санкт-петербург

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пожар на "невской мануфактуре", россия, евгений зиничев, александр беглов, санкт-петербург, происшествия