Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210429/kvartiry-1730523550.html
Пожарным, пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры", дали квартиры
Пожарным, пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры", дали квартиры
Власти Санкт-Петербурга выделили квартиры сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении крупного пожара в здании "Невской мануфактуры", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:36
2021-04-29T16:36
пожар на "невской мануфактуре"
россия
евгений зиничев
александр беглов
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727936241_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5682ef0db3c1e9a2a2a6a1a4f2a39413.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга выделили квартиры сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении крупного пожара в здании "Невской мануфактуры", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава МЧС России Евгений Зиничев в четверг посетили Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, где проходят лечение двое пожарных, пострадавших при тушении пожара в здании "Невской мануфактуры" - Борис Старковский и Антон Соколов.Беглов вручил им документы на квартиры, которые город выделил в знак благодарности за проявленный героизм.По информации медиков, состояние пострадавших пожарных в настоящее время тяжелое, но стабильное.Глава МЧС отметил, что указом президента РФ Старковский и Соколов награждены орденами Мужества. "Ребята с риском для жизни выполнили свой долг, проявив при этом исключительное мужество, за это они были удостоены высоких наград", - сказал Зиничев, слова которого приводятся в сообщении.Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля. Невский районный суд арестовал на два месяца гендиректора АО "Невская мануфактура" и его заместителя.
https://ria.ru/20210414/pozharnyy-1728318948.html
https://realty.ria.ru/20210415/manufaktura-1728464292.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727936241_446:259:2832:2048_1920x0_80_0_0_7676e0598b3ee18d672597b52aad270a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на "невской мануфактуре", россия, евгений зиничев, александр беглов, санкт-петербург, происшествия

Пожарным, пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры", дали квартиры

16:36 29.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга выделили квартиры сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении крупного пожара в здании "Невской мануфактуры", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава МЧС России Евгений Зиничев в четверг посетили Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, где проходят лечение двое пожарных, пострадавших при тушении пожара в здании "Невской мануфактуры" - Борис Старковский и Антон Соколов.
"Эти ребята выполнили свой служебный долг и помогли выйти из пожара десяткам людей", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Беглов вручил им документы на квартиры, которые город выделил в знак благодарности за проявленный героизм.
По информации медиков, состояние пострадавших пожарных в настоящее время тяжелое, но стабильное.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 21:03
Сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на "Невской мануфактуре"
Глава МЧС отметил, что указом президента РФ Старковский и Соколов награждены орденами Мужества. "Ребята с риском для жизни выполнили свой долг, проявив при этом исключительное мужество, за это они были удостоены высоких наград", - сказал Зиничев, слова которого приводятся в сообщении.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля. Невский районный суд арестовал на два месяца гендиректора АО "Невская мануфактура" и его заместителя.
Сброс воды с вертолета Ми-8 Западного военного округа на горящее здание фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:31
Акционер Невской мануфактуры подтвердил намерение отреставрировать здание
 
Пожар на "Невской мануфактуре"РоссияЕвгений ЗиничевАлександр БегловСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39Кинолог рассказал, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке
03:26Врач рассказал об опасности неосторожного использования шампуров для мяса
03:23Крейсер "Москва" выполнил стрельбу ракетой "Вулкан" в Черном море
03:05"Гаарец": почти 40 человек погибли при давке на празднике в Израиле
02:53Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО
02:49В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
02:34В МЧС напомнили об ответственности за жарку шашлыков в праздники
02:31На празднике в Израиле более 50 человек пострадали после обрушения трибун
02:25Блинкен прокомментировал отвод российских войск от границ Украины
02:15Назван секретный метод ускорения смартфона
02:14"Ховар": Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта
02:10Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
02:09Онищенко назвал условие для всплеска коронавируса в России
02:06Госсекретарь США Блинкен посетит Украину на следующей неделе
02:02СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
02:00Ученые определили уровень заболеваемости раком в средние века
01:39Мексика получила очередную партию вакцины "Спутник V"
01:29Бразильский регулятор ответил на обвинения разработчиков "Спутника V"
01:19На МКС временно изолировали отсек, из которого утекает воздух
01:13Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
Лента новостейМолния