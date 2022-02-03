https://ria.ru/20220203/pozhar-1770939406.html

В Подмосковье загорелась мебельная фабрика

В Подмосковье загорелась мебельная фабрика - РИА Новости, 03.02.2022

В Подмосковье загорелась мебельная фабрика

В подмосковном городе Фрязино начался пожар на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:46

2022-02-03T18:46

2022-02-03T20:46

россия

происшествия

фрязино

коммерческая недвижимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770955946_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_809490eabe7e1f32c2dcc676adf54441.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В подмосковном городе Фрязино начался пожар на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Площадь пожара во Фрязино увеличилась до семи тысяч квадратных метров, горит по всей площади", — говорится в сообщении.Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших нет. Фабрика находится по адресу Окружной проезд, 18 А. В тушении участвуют 81 спасатель и 28 единиц техники.Прокуратура Московской области начала проверку.

https://ria.ru/20220201/pozhar-1770419140.html

россия

фрязино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Горит производственное здание в подмосковном Фрязино Сообщение о пожаре в городе Фрязино поступило в 17-54. Предварительно площадь горения составляет 7000 кв.м. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают пожарной-спасательные подразделения. Для тушения пожара привлечены более 30 чел. и 14 ед. техники 2022-02-03T18:46 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, фрязино, коммерческая недвижимость