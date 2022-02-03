https://ria.ru/20220203/pozhar-1770939406.html
В Подмосковье загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье загорелась мебельная фабрика - РИА Новости, 03.02.2022
В Подмосковье загорелась мебельная фабрика
В подмосковном городе Фрязино начался пожар на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:46
2022-02-03T18:46
2022-02-03T20:46
россия
происшествия
фрязино
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770955946_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_809490eabe7e1f32c2dcc676adf54441.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В подмосковном городе Фрязино начался пожар на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Площадь пожара во Фрязино увеличилась до семи тысяч квадратных метров, горит по всей площади", — говорится в сообщении.Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших нет. Фабрика находится по адресу Окружной проезд, 18 А. В тушении участвуют 81 спасатель и 28 единиц техники.Прокуратура Московской области начала проверку.
https://ria.ru/20220201/pozhar-1770419140.html
россия
фрязино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770955946_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_234f40e9f34a45a278eb896f4454bb38.jpg
Горит производственное здание в подмосковном Фрязино
Сообщение о пожаре в городе Фрязино поступило в 17-54. Предварительно площадь горения составляет 7000 кв.м. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают пожарной-спасательные подразделения.
Для тушения пожара привлечены более 30 чел. и 14 ед. техники
2022-02-03T18:46
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, фрязино, коммерческая недвижимость
18:46 03.02.2022 (обновлено: 20:46 03.02.2022)
В Подмосковье загорелась мебельная фабрика
Площадь пожара на мебельной фабрике в Подмосковье увеличилась до семи тысяч квадратов