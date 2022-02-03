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В Подмосковье загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье загорелась мебельная фабрика - РИА Новости, 03.02.2022
В Подмосковье загорелась мебельная фабрика
В подмосковном городе Фрязино начался пожар на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.02.2022
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россия
происшествия
фрязино
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В подмосковном городе Фрязино начался пожар на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Площадь пожара во Фрязино увеличилась до семи тысяч квадратных метров, горит по всей площади", — говорится в сообщении.Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших нет. Фабрика находится по адресу Окружной проезд, 18 А. В тушении участвуют 81 спасатель и 28 единиц техники.Прокуратура Московской области начала проверку.
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Горит производственное здание в подмосковном Фрязино
Сообщение о пожаре в городе Фрязино поступило в 17-54. Предварительно площадь горения составляет 7000 кв.м. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают пожарной-спасательные подразделения. Для тушения пожара привлечены более 30 чел. и 14 ед. техники
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россия, происшествия, фрязино, коммерческая недвижимость
18:46 03.02.2022 (обновлено: 20:46 03.02.2022)
 
В Подмосковье загорелась мебельная фабрика

Площадь пожара на мебельной фабрике в Подмосковье увеличилась до семи тысяч квадратов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В подмосковном городе Фрязино начался пожар на мебельной фабрике, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Площадь пожара во Фрязино увеличилась до семи тысяч квадратных метров, горит по всей площади", — говорится в сообщении.
Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек, данных о пострадавших нет.
Фабрика находится по адресу Окружной проезд, 18 А. В тушении участвуют 81 спасатель и 28 единиц техники.
Прокуратура Московской области начала проверку.
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РоссияПроисшествияФрязиноКоммерческая недвижимость
 
 
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