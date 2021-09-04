https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html

Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах

Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 04.09.2021

Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах

4 сентября в нижегородской школе № 13 произошло массовое отравление детей. Родители учеников вторых и третьих сообщили, что не менее 25 человек заболели... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:22

2021-09-04T13:22

2021-09-04T13:22

происшествия

справки

мончегорск

новгородская область

волгодонск

северо-кавказская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

20214 сентября в нижегородской школе № 13 произошло массовое отравление детей. Родители учеников вторых и третьих сообщили, что не менее 25 человек заболели. Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей.21 августа в доме отдыха в Одинцово в Подмосковье отравились семеро детей, находившихся на спортивных сборах. Шесть из них доставили в медучреждение. Детям была оказана медицинская помощь, их здоровью ничто не угрожает. После отравившихся детей забрали домой родители, остальные дети также уехали из дома отдыха.9 августа в городе Волгодонске Ростовской области в центре отдыха "Донская волна" 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет отравился едой. Дети находились на тренировочных сборах. Шесть человек госпитализировали. По факту отравления детей было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.7 августа Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что на Кубани 20 несовершеннолетних пассажиров госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию в больницы в Белореченске и Апшеронске. Позднее в РЖД уточнили, по приезде в Туапсе еще 36 детей направили в инфекционное отделение городской клинической больницы. 9 августа в пресс-службе регионального оперативного штаба сообщили, что число детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде Мурманск – Адлер, выросло до 91. Их отвезли в инфекционные отделения краснодарских больниц. Позже стало известно, что всего в больницы поступило 95 детей. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа. СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". 10 августа были задержаны директор и работники вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер. Как установило следствие, повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала. В конце июля в Санкт-Петербурге группа детей отравилась в ресторане, расположенном в "Ладога-отеле". Школьники ехали через Северную столицу в Екатеринбург. На пути следования в Кировской и Костромской областях из-за острой кишечной инфекции были сняты с поезда десять детей, еще трое попали в больницу после прибытия в Екатеринбург. Позже анализы показали наличие в организмах пострадавших ребят сальмонеллы. После инцидента с отравлением в ресторане прошла проверка, которая выявила загрязнения в производственных цехах, нарушения правил хранения продуктов и другие несоответствия санитарным нормам. Деятельность ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети, приостановлена на 30 суток из-за нарушения санитарных норм. В середине июля в детском саду №55 во Фрунзенском районе Петербурга было зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции. Двоих детей госпитализировали в инфекционный стационар. Работа детского сада была приостановлена. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. 29 и 30 апреля в Кирове 38 детей и педагогов школы №73 с признаками интоксикации обратились к врачам за амбулаторной помощью. В региональном Минздраве сообщили, что причиной обращения учеников за медпомощью стала норовирусная инфекция. 5 апреля в Красноярском крае отравились 11 школьников 8-11-х классов Школы космонавтики в Железногорске. Один ребенок был госпитализирован. 30 марта стало известно, что в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае 50 детей обратились в участковую больницу с симптоматикой расстройства пищеварения. Двоих детей госпитализировали. За медицинской помощью также обратились 15 взрослых, восемь из них были госпитализированы. Их состояние оценивалось как легкой и средней степени тяжести. В селе был развернут инфекционный госпиталь. 20 марта стало известно, что в Смоленской области произошло массовое отравление учащихся Верхнеднепровской школы №2. За медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 16 школьников. Шесть детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще 10 – на амбулаторном лечении. 15 марта из центра спортивной подготовки, расположенного в поселке Кратово Раменского городского округа Московской области, были госпитализированы девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет с пищевым отравлением. Подмосковный минздрав заявил, что семь подростков находились в состоянии средней тяжести, еще двое – в удовлетворительном.6 и 7 марта в больницы Махачкалы с симптомами острой кишечной инфекции обратились 49 человек, из них 27 детей. Всем обратившимся детям была оказана необходимая медицинская помощь. 1 марта стало известно, что в Красноярске в результате потребления овощных салатов отравились более 70 школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Затем число заболевших возросло до 114 человек. Случаи отравления были зарегистрированы в период с 18 февраля по 3 марта среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах. Более 50 детей были госпитализированы. По данным эпидемиологического расследования, заболеваемость связана с употреблением салатов из свежих овощей, загрязненных иерсиниями. Хранилище сельскохозяйственного производственного кооператива оказалось заселено грызунами, которые являются природным резервуаром для иерсиний. При изготовлении и продаже овощей свежих в вакуумной упаковке не соблюдались технологические и санитарно-гигиенические требования. В период с 21 по 25 февраля среди населения города Каспийска (Дагестан) было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, 22 человека были госпитализированы, в том числе 20 детей. По сообщению Роспотребнадзора, предполагаемым фактором передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства. 20 февраля в городе Тольятти Самарской области за медицинской помощью с признаками отравления обратились 34 школьника и двое педагогов. По данным мэрии Тольятти, инцидент произошел в школе №43. Состояние детей оценивалось как удовлетворительное. С 1 по 4 февраля в Хунзахском районе Дагестана в центральную районную больницу обратились 30 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождавшимися диареей и повышением температуры тела. Позднее число обратившихся за медицинской помощью возросло до 89 человек, среди них было 70 детей. Десять пациентов были госпитализированы, в том числе пять детей. Остальные получали медицинскую помощь амбулаторно. В период с 31 января по 6 февраля в Красноярске было зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии, из них 90 – у детей. Преимущественно регистрировались случаи заболевания легкой степени тяжести. По данным Роспотребнадзора, расследование выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил в компании-поставщике воды "КрасКом", которые "могли способствовать формированию очага заболеваемости". С 25 по 28 января в Бакчарском районе Томской области более 20 учеников Крыловской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями были госпитализированы с симптомами кишечного отравления. У детей наблюдались повышенная температура, зуд, сыпь и нарушения пищеварения. У двоих из воспитанников был диагностирован энтеровирус, у 28 – псевдотуберкулез (широко распространенная, особенно в детском возрасте, инфекция, имеющая бактериальную природу). По данным томского регионального управления Роспотребнадзора, носителями псевдотуберкулеза стали мыши-полевки, обнаруженные в овощехранилище интерната.20 января в Хабаровске среди воспитанников общеобразовательного учреждения "Школа-интернат №2" была обнаружена острая кишечная инфекция. По данным Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, всего было зарегистрировано 19 случаев заболевания: 16 случаев среди детей и три случая среди взрослых. Причиной отравления стал норовирус, передавшийся от сотрудников столовой через салат. (РИА Новости, 21.01.2021, 08:38)19 и 20 января школьники двух школ города Красноармейска Московской области обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. Всего к медикам обратились 96 школьников. С 10 января жители дагестанского Буйнакска начали массово обращаться к врачам с признаками отравления. По данным на 17 января, всего в больницы города с признаками отравления обратились 303 человека, среди них 239 детей. Из них были госпитализированы 199 человек, в том числе 170 детей. Роспотребнадзор сообщил, что после исследования проб водопроводной воды и материала от отравившихся нашли ДНК возбудителя дизентерии. 2020 С 3 по 7 ноября в инфекционный стационар Махачкалы (республика Дагестан), временно развернутый в пандемию на базе республиканского кожно-венерологического диспансера, с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 39 человек, в том числе двенадцать детей. У всех пострадавших были выявлены ДНК сальмонеллы. https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583563562.htmlС 8 по 11 октября в Махачкале было зарегистрировано 75 случаев отравления среди детей, посещавших детские сады. Возраст большинства заболевших детей – от трех до шести лет. Групповую заболеваемость выявили в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях были зарегистрированы единичные случаи заболевания – всего 18 случаев. 15 октября Роспотребнадзор выявил среди персонала пищеблоков детских садов носителей патогенного стафилококка. (РИА Новости, 15.10.2020, 14:18)В сентябре в одной из школ города Мончегорска (Мурманская область) из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований отравились 53 человека, в том числе несовершеннолетние. В начале сентября в средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза А.И. Горева поселка Шимск в Новгородской области был зарегистрирован 131 случай инфекционного заболевания среди учащихся. Из них 47 учеников начальной школы, 84 – основной. У детей наблюдалось два вида симптомов: признаки ОРВИ, а также рвота и диарея. 9 сентября школу закрыли на карантин, 16 сентября она вернулась к работе в штатном режиме. По версии следствия, компания, оказывающая услуги по организации питания, нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся.

мончегорск

новгородская область

волгодонск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, справки, мончегорск, новгородская область, волгодонск, северо-кавказская железная дорога