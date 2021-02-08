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Число отравившихся в дагестанском селе выросло до 89
Число отравившихся в дагестанском селе выросло до 89
Число отравившихся в селе Арани Хунзахского района Дагестана возросло до 89 человек, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 08.02.2021
2021-02-08T11:29
2021-02-08T11:29
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хунзахский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 8 фев – РИА Новости. Число отравившихся в селе Арани Хунзахского района Дагестана возросло до 89 человек, сообщает минздрав региона.С 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников от 7 до 14 лет из Аранинской средней школы, они жаловались на боли в области живота, диарею и высокую температуру. Трое из них были госпитализированы с отравлением средней степени тяжести. В воскресенье число обратившихся с признаками отравления выросло до 74."На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 89 человек, среди них 70 детей. Десять пациентов госпитализировано, в том числе пять детей. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.Специалисты Роспотребнадзора Дагестана изъяли образцы воды и пищи из столовой школы для исследования. Прокуратура организовала проверку. Организован подвоз питьевой воды в село.Как уточняет минздрав, проводятся обходы дворов для выявления отравившихся, работают шесть участковых и 18 прививочных бригад, в том числе инфекционисты и эпидемиологи, присланные дагестанским минздравом.
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хунзахский район
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республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хунзахский район, происшествия

Число отравившихся в дагестанском селе выросло до 89

11:29 08.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 8 фев – РИА Новости. Число отравившихся в селе Арани Хунзахского района Дагестана возросло до 89 человек, сообщает минздрав региона.
С 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 учеников от 7 до 14 лет из Аранинской средней школы, они жаловались на боли в области живота, диарею и высокую температуру. Трое из них были госпитализированы с отравлением средней степени тяжести. В воскресенье число обратившихся с признаками отравления выросло до 74.
"На сегодняшний день за медицинской помощью обратились 89 человек, среди них 70 детей. Десять пациентов госпитализировано, в том числе пять детей. Остальные получают медицинскую помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора Дагестана изъяли образцы воды и пищи из столовой школы для исследования. Прокуратура организовала проверку. Организован подвоз питьевой воды в село.
Как уточняет минздрав, проводятся обходы дворов для выявления отравившихся, работают шесть участковых и 18 прививочных бригад, в том числе инфекционисты и эпидемиологи, присланные дагестанским минздравом.
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Республика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Хунзахский районПроисшествия
 
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