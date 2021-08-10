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СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер
СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер - РИА Новости, 10.08.2021
СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер
Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей, сообщила старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:12
2021-08-10T09:12
2021-08-10T10:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская.Как установило следствие, повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала.Вскоре им предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения.По данным оперштаба Краснодарского края, 9 августа в этом поезде отравился 91 ребенок. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20210809/sostoyanie-1745058721.html
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
09:12 10.08.2021 (обновлено: 10:41 10.08.2021)
СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер
СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер после отравления детей