https://ria.ru/20210810/poezd-1745137302.html

СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер

СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер - РИА Новости, 10.08.2021

СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер

Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей, сообщила старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:12

2021-08-10T09:12

2021-08-10T10:41

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская.Как установило следствие, повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала.Вскоре им предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения.По данным оперштаба Краснодарского края, 9 августа в этом поезде отравился 91 ребенок. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20210809/sostoyanie-1745058721.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)