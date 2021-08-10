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СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер
СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер - РИА Новости, 10.08.2021
СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер
Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей, сообщила старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:12
2021-08-10T10:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская.Как установило следствие, повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала.Вскоре им предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения.По данным оперштаба Краснодарского края, 9 августа в этом поезде отравился 91 ребенок. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
09:12 10.08.2021 (обновлено: 10:41 10.08.2021)
 
СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер

СК задержал директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер после отравления детей

© Фото : Западное МСУ на транспорте СК РоссииВагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер, в котором отравились дети
Вагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер, в котором отравились дети - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержали из-за отравления детей, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального управления СК на транспорте Елена Марковская.
Как установило следствие, повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм и не организовала медобследование персонала.
Вскоре им предъявят обвинения, суд изберет меру пресечения.
По данным оперштаба Краснодарского края, 9 августа в этом поезде отравился 91 ребенок. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 15:06
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся в поезде
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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