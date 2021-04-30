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В Кирове назвали причину массового обращения школьников к врачам
В Кирове назвали причину массового обращения школьников к врачам
Причиной обращения нескольких десятков учеников кировской школы за медицинской помощью, предположительно, стала норовирусная инфекция, сообщает министерство... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:07
2021-04-30T16:07
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Причиной обращения нескольких десятков учеников кировской школы за медицинской помощью, предположительно, стала норовирусная инфекция, сообщает министерство здравоохранения Кировской области.Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что 38 детей и педагогов школы №73 с признаками интоксикации обратились к врачам за амбулаторной помощью 29 и 30 апреля. За сутки к детям школьного возраста было совершено восемь выездов бригад скорой медицинской помощи, два ребенка с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Кирова. Занятия в образовательном учреждении приостановлены. Роспотребнадзор проводит расследование ситуации."В настоящее время врачами-педиатрами осмотрены 43 обучающихся школы №73. Все школьники в удовлетворительном состоянии. Факт пищевого отравления не подтвержден. По предварительным данным, симптоматика характерна для норовирусной инфекции. Дети проходят обследование. В настоящее время двое госпитализированных детей чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении регионального минздрава.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кировская область, происшествия

В Кирове назвали причину массового обращения школьников к врачам

16:07 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Причиной обращения нескольких десятков учеников кировской школы за медицинской помощью, предположительно, стала норовирусная инфекция, сообщает министерство здравоохранения Кировской области.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что 38 детей и педагогов школы №73 с признаками интоксикации обратились к врачам за амбулаторной помощью 29 и 30 апреля. За сутки к детям школьного возраста было совершено восемь выездов бригад скорой медицинской помощи, два ребенка с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Кирова. Занятия в образовательном учреждении приостановлены. Роспотребнадзор проводит расследование ситуации.
"В настоящее время врачами-педиатрами осмотрены 43 обучающихся школы №73. Все школьники в удовлетворительном состоянии. Факт пищевого отравления не подтвержден. По предварительным данным, симптоматика характерна для норовирусной инфекции. Дети проходят обследование. В настоящее время двое госпитализированных детей чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении регионального минздрава.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кировская областьПроисшествия
 
 
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