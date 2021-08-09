https://ria.ru/20210809/otravlenie-1745009076.html

Число детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, достигло 91

Число детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, достигло 91 - РИА Новости, 09.08.2021

Число детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, достигло 91

Число детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде Мурманск — Адлер, выросло до 91, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T11:24

2021-08-09T11:24

2021-08-09T13:24

происшествия

краснодарский край

мурманск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

адлер

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КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Число детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде Мурманск — Адлер, выросло до 91, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального оперативного штаба.Их отвезли в инфекционные отделения краснодарских больниц. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа. В воскресенье в лечебных заведениях с кишечной инфекцией находилось 87 несовершеннолетних."Еще четырех госпитализировали в Туапсе. Сегодня-завтра начнут выписку детей, которые первыми попали в больницу", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оперштаба.По данным мурманских властей, поезд прибыл в Туапсе в субботу, в нем находились 107 школьников из региона и 11 сопровождающих. Как заявил заместитель губернатора Юрий Фомин, следственные органы выясняют, как было организовано питание в дороге.Ранее СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20210729/detsad-1743501878.html

краснодарский край

мурманск

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), адлер