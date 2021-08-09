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Число детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, достигло 91
Число детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, достигло 91 - РИА Новости, 09.08.2021
Число детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, достигло 91
Число детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде Мурманск — Адлер, выросло до 91, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T11:24
2021-08-09T13:24
происшествия
краснодарский край
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
адлер
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КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Число детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде Мурманск — Адлер, выросло до 91, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального оперативного штаба.Их отвезли в инфекционные отделения краснодарских больниц. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа. В воскресенье в лечебных заведениях с кишечной инфекцией находилось 87 несовершеннолетних."Еще четырех госпитализировали в Туапсе. Сегодня-завтра начнут выписку детей, которые первыми попали в больницу", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оперштаба.По данным мурманских властей, поезд прибыл в Туапсе в субботу, в нем находились 107 школьников из региона и 11 сопровождающих. Как заявил заместитель губернатора Юрий Фомин, следственные органы выясняют, как было организовано питание в дороге.Ранее СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Прокуратура проводит проверку.
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происшествия, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), адлер
11:24 09.08.2021 (обновлено: 13:24 09.08.2021)
 
Число детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, достигло 91

Число детей, госпитализированных после отравления в поезде Мурманск — Адлер, выросло до 91

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Число детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде МурманскАдлер, выросло до 91, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Их отвезли в инфекционные отделения краснодарских больниц. По данным Роспотребнадзора, вспышка произошла из-за заражения норовирусом второго типа. В воскресенье в лечебных заведениях с кишечной инфекцией находилось 87 несовершеннолетних.
"Еще четырех госпитализировали в Туапсе. Сегодня-завтра начнут выписку детей, которые первыми попали в больницу", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оперштаба.
По данным мурманских властей, поезд прибыл в Туапсе в субботу, в нем находились 107 школьников из региона и 11 сопровождающих. Как заявил заместитель губернатора Юрий Фомин, следственные органы выясняют, как было организовано питание в дороге.
Ранее СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Прокуратура проводит проверку.
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ПроисшествияКраснодарский крайМурманскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Адлер
 
 
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