https://ria.ru/20210807/deti-1744878191.html
Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми
Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми - РИА Новости, 08.08.2021
Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми
Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеванием детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2021
2021-08-07T23:02
2021-08-07T23:02
2021-08-08T06:01
происшествия
белореченск
апшеронск
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
северо-кавказская железная дорога
анна попова
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеванием детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой", - говорится в сообщении.Все необходимые меры принимаются, ведётся эпидемиологическое расследование, уточнили в пресс-службе.Седьмого августа стало известно, что 20 детей направлявшихся поездом из Мурманска в Адлер, попали в больницы в Белореченске и Апшеронске в Краснодарском крае, у них подозревают кишечную инфекцию, еще 15 детей, у которых также имелись признаки отравления, продолжили поездку после того, как их обследовали врачи. По факту ЧП возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20210807/deti-1744877835.html
белореченск
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адлер
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РИА Новости
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происшествия, белореченск, апшеронск, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, северо-кавказская железная дорога, анна попова, адлер
23:02 07.08.2021 (обновлено: 06:01 08.08.2021)
Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми
Глава Роспотребнадзора Попова взяла под контроль ситуацию с заболеванием детей в поезде из Мурманска