https://ria.ru/20210807/deti-1744878191.html

Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми

Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми - РИА Новости, 08.08.2021

Попова взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеванием детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2021

2021-08-07T23:02

2021-08-07T23:02

2021-08-08T06:01

происшествия

белореченск

апшеронск

мурманск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

северо-кавказская железная дорога

анна попова

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеванием детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой", - говорится в сообщении.Все необходимые меры принимаются, ведётся эпидемиологическое расследование, уточнили в пресс-службе.Седьмого августа стало известно, что 20 детей направлявшихся поездом из Мурманска в Адлер, попали в больницы в Белореченске и Апшеронске в Краснодарском крае, у них подозревают кишечную инфекцию, еще 15 детей, у которых также имелись признаки отравления, продолжили поездку после того, как их обследовали врачи. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20210807/deti-1744877835.html

белореченск

апшеронск

мурманск

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, белореченск, апшеронск, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, северо-кавказская железная дорога, анна попова, адлер