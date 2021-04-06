Инцидентом с отравлением детей в Железногорске займется спецгруппа
КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился создать межведомственную группу для выявления причины отравления детей в школе космонавтики в красноярском Железногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Ранее СК сообщил, что 5 апреля в следственные органы поступило сообщение об отравлении 11 школьников 8-11-х классов КГАОУ "Школа космонавтики" в Железногорске. В настоящее время один ребенок госпитализирован, остальным оказана необходимая помощь. По данному факту СК начал проверку.
"Губернатор Красноярского края Александр Усс дал поручение создать межведомственную рабочую группу для установления причин инцидента, произошедшего сегодня в Школе космонавтики в Железногорске. Решение было принято после переговоров главы региона с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. В состав группы войдут медики ФМБА, специалисты Роспотребнадзора и министерства образования Красноярского края", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, необходимые проверки проведут как в самой школе, так и в краевом центре питания.
На месте работают специалисты, берутся пробы еды, смывы с пищеблоков.
"Процедура общественного контроля за питанием школьников в данном учреждении осложняется тем, что Железногорск является закрытым городом", - подчеркнули в пресс-службе.