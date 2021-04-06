https://ria.ru/20210406/otravlenie-1604380446.html

Инцидентом с отравлением детей в Железногорске займется спецгруппа

Инцидентом с отравлением детей в Железногорске займется спецгруппа

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился создать межведомственную группу для выявления причины отравления детей в школе космонавтики в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T06:07

2021-04-06T06:07

2021-04-06T06:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр усс

красноярский край

железногорск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился создать межведомственную группу для выявления причины отравления детей в школе космонавтики в красноярском Железногорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Ранее СК сообщил, что 5 апреля в следственные органы поступило сообщение об отравлении 11 школьников 8-11-х классов КГАОУ "Школа космонавтики" в Железногорске. В настоящее время один ребенок госпитализирован, остальным оказана необходимая помощь. По данному факту СК начал проверку.По ее данным, необходимые проверки проведут как в самой школе, так и в краевом центре питания.На месте работают специалисты, берутся пробы еды, смывы с пищеблоков."Процедура общественного контроля за питанием школьников в данном учреждении осложняется тем, что Железногорск является закрытым городом", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210315/mishustin-1601236821.html

россия

красноярский край

железногорск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр усс, красноярский край, железногорск , происшествия