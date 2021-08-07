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Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей в поезде Мурманск — Адлер
Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей в поезде Мурманск — Адлер - РИА Новости, 07.08.2021
Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей в поезде Мурманск — Адлер
Причиной недомогания у детей, ехавших поездом Мурманск — Адлер, стал норовирус второго типа, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.08.2021
2021-08-07T22:52
2021-08-07T22:52
2021-08-07T23:41
мурманск
ржд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
дети
краснодарский край
здоровье - общество
северо-кавказская железная дорога
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Причиной недомогания у детей, ехавших поездом Мурманск — Адлер, стал норовирус второго типа, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.В субботу Северо-Кавказская железная дорога сообщила, что на Кубани 20 несовершеннолетних пассажиров госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Как позднее уточнили в РЖД, по приезде в Туапсе еще 36 детей направили в инфекционное отделение городской клинической больницы. Остальных доставили в детский оздоровительный лагерь "Морская волна"."Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования, сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия. Лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель", — говорится в сообщении.Заболевших госпитализировали, контактных разместили в отдельных корпусах под меднаблюдением.Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль, после инцидента возбудили дело.
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мурманск, ржд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, дети, краснодарский край, здоровье - общество, северо-кавказская железная дорога, адлер
22:52 07.08.2021 (обновлено: 23:41 07.08.2021)
Роспотребнадзор назвал причину заболевания детей в поезде Мурманск — Адлер
Роспотребнадзор: причиной вспышки заболевания среди детей в поезде Мурманск — Адлер стал норовирус