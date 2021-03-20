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В Смоленской области завели дело из-за массового отравления школьников
В Смоленской области завели дело из-за массового отравления школьников
Следствие возбудило уголовное дело в связи с отравлением 16 учеников Верхнеднепровской школы в Смоленской области, сообщает региональное СУ СК. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:23
2021-03-20T15:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 20 мар - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с отравлением 16 учеников Верхнеднепровской школы в Смоленской области, сообщает региональное СУ СК.Отмечается, что на данный момент в Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы №2 с признаками кишечной инфекции. Шесть детей госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще 10 находятся на амбулаторном лечении. В настоящее время в образовательном учреждении работают следователи и специалисты Роспотребнадзора. В столовой изымаются образцы пищи и воды, в образовательном учреждении продолжаются противоэпидемические мероприятия.Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210315/otravlenie-1601379262.html
россия
смоленская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смоленская область, происшествия

В Смоленской области завели дело из-за массового отравления школьников

15:23 20.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БРЯНСК, 20 мар - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с отравлением 16 учеников Верхнеднепровской школы в Смоленской области, сообщает региональное СУ СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 19:26
СК проверяет информацию об отравлении детей на спортбазе в Подмосковье
Отмечается, что на данный момент в Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы №2 с признаками кишечной инфекции. Шесть детей госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще 10 находятся на амбулаторном лечении. В настоящее время в образовательном учреждении работают следователи и специалисты Роспотребнадзора. В столовой изымаются образцы пищи и воды, в образовательном учреждении продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления, говорится в сообщении.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Смоленская областьПроисшествия
 
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