https://ria.ru/20210320/otravlenie-1602125023.html
В Смоленской области завели дело из-за массового отравления школьников
В Смоленской области завели дело из-за массового отравления школьников
Следствие возбудило уголовное дело в связи с отравлением 16 учеников Верхнеднепровской школы в Смоленской области, сообщает региональное СУ СК. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:23
2021-03-20T15:23
2021-03-20T15:23
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 20 мар - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с отравлением 16 учеников Верхнеднепровской школы в Смоленской области, сообщает региональное СУ СК.Отмечается, что на данный момент в Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы №2 с признаками кишечной инфекции. Шесть детей госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще 10 находятся на амбулаторном лечении. В настоящее время в образовательном учреждении работают следователи и специалисты Роспотребнадзора. В столовой изымаются образцы пищи и воды, в образовательном учреждении продолжаются противоэпидемические мероприятия.Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210315/otravlenie-1601379262.html
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РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смоленская область, происшествия