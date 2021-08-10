https://ria.ru/20210810/deti-1745236361.html
Почти половину отравившихся в поезде из Мурманска детей выписали из больниц
Почти половину отравившихся в поезде из Мурманска детей выписали из больниц - РИА Новости, 10.08.2021
Почти половину отравившихся в поезде из Мурманска детей выписали из больниц
Сорок четыре ребенка из 95, оказавшихся в больницах Кубани после отравления в поезде Мурманск-Адлер, выздоровели и выписаны, состояние остальных... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:19
2021-08-10T17:19
2021-08-10T17:19
происшествия
краснодарский край
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Сорок четыре ребенка из 95, оказавшихся в больницах Кубани после отравления в поезде Мурманск-Адлер, выздоровели и выписаны, состояние остальных удовлетворительное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.Двадцать детей в составе двух групп, ехавших в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. В воскресенье в больницах Кубани с кишечной инфекцией, по данным оперштаба, находились 87 детей, к понедельнику их количество выросло до 91."Всего выписали 44 ребенка, 39 - в Туапсе, три - в Апшеронске и пять - в Белореченске, 51 ребенок еще в больницах, их состояние удовлетворительное. Всего в больницы поступило 95 детей", - сообщили в региональном минздраве.Ранее во вторник следственные органы сообщили о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html
https://ria.ru/20210810/otravleniya-1745178803.html
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происшествия, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
Почти половину отравившихся в поезде из Мурманска детей выписали из больниц
Минздрав Краснодарского края: 44 ребенка из 95, отравившихся в поезде из Мурманска, выздоровели