Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/deti-1745236361.html
Почти половину отравившихся в поезде из Мурманска детей выписали из больниц
Почти половину отравившихся в поезде из Мурманска детей выписали из больниц - РИА Новости, 10.08.2021
Почти половину отравившихся в поезде из Мурманска детей выписали из больниц
Сорок четыре ребенка из 95, оказавшихся в больницах Кубани после отравления в поезде Мурманск-Адлер, выздоровели и выписаны, состояние остальных... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:19
2021-08-10T17:19
происшествия
краснодарский край
мурманск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745148952_0:0:957:538_1920x0_80_0_0_c76a1d29975243a7f710fcd009e6a81d.jpg
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Сорок четыре ребенка из 95, оказавшихся в больницах Кубани после отравления в поезде Мурманск-Адлер, выздоровели и выписаны, состояние остальных удовлетворительное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.Двадцать детей в составе двух групп, ехавших в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. В воскресенье в больницах Кубани с кишечной инфекцией, по данным оперштаба, находились 87 детей, к понедельнику их количество выросло до 91."Всего выписали 44 ребенка, 39 - в Туапсе, три - в Апшеронске и пять - в Белореченске, 51 ребенок еще в больницах, их состояние удовлетворительное. Всего в больницы поступило 95 детей", - сообщили в региональном минздраве.Ранее во вторник следственные органы сообщили о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html
https://ria.ru/20210810/otravleniya-1745178803.html
краснодарский край
мурманск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745148952_1:0:956:716_1920x0_80_0_0_8c28e0cdcb4ff69ac187d0e305119f5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, мурманск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
17:19 10.08.2021
 
Почти половину отравившихся в поезде из Мурманска детей выписали из больниц

Минздрав Краснодарского края: 44 ребенка из 95, отравившихся в поезде из Мурманска, выздоровели

© Фото : Западное МСУ на транспорте СК РоссииВагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер, в котором отравились дети
Вагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер, в котором отравились дети - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : Западное МСУ на транспорте СК России
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Сорок четыре ребенка из 95, оказавшихся в больницах Кубани после отравления в поезде Мурманск-Адлер, выздоровели и выписаны, состояние остальных удовлетворительное, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Двадцать детей в составе двух групп, ехавших в лагерь из Мурманска, были госпитализированы в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа. В воскресенье в больницах Кубани с кишечной инфекцией, по данным оперштаба, находились 87 детей, к понедельнику их количество выросло до 91.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 14:01
У поставщиков продуктов провели обыски после отравления детей в поезде
"Всего выписали 44 ребенка, 39 - в Туапсе, три - в Апшеронске и пять - в Белореченске, 51 ребенок еще в больницах, их состояние удовлетворительное. Всего в больницы поступило 95 детей", - сообщили в региональном минздраве.
Ранее во вторник следственные органы сообщили о задержании в связи с отравлением детей директора и работников вагона-ресторана поезда МурманскАдлер. По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала, пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, отмечалось в сообщении Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи по пути на вызов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 13:30
Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияКраснодарский крайМурманскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
02:20Юрист рассказала, как лишиться наследства из-за одного слова
Лента новостейМолния